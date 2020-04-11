Российское военно-историческое общество начало публиковать уникальные документы об освобождении Восточной Европы

Документы о зверствах фашистов в концлагерях третьего рейха Освенцим, Собибор, Треблинка, Майданек, составленные на основе прямых свидетельств в штабах 60-й и 65-й армий 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, освобождавших эти очаги массовых казней, впервые оказались в открытом доступе.

- Бесконечные толпы людей, освобожденные Красной Армией, идут из Освенцима. Среди них венгры, итальянцы, французы, чехословаки, греки, югославы, румыны, датчане, бельгийцы, - докладывал в Ставку Верховного главнокомандующего член военсовета 1-го Украинского фронта Крайнюков, - Все они выглядят измученными. Седые старики и юноши, матери с грудными детьми и подростками, почти все полураздетые. Много наших советских граждан. Среди них масса искалеченных, сохранивших следы пыток.

- Должен родиться новый Данте, чтобы описать те зверства, которые довелось увидеть и услышать мне с сыном в Аушвице (Освенциме), - отмечал венгерский врач Дьюла Гал, и добавлял, – Не можем скрыть, что эсэсовская охрана состояла из венгерских швабов и саксонцев, в злодеяниях они служили «примером».

- Перед приходом наших частей немцы успели сжечь около полутора тысяч наших военнопленных, - свидетельствовал бывший узник Освенцима, военнопленный Петров. Он и другие бывшие заключенные подтверждали, что в этом концлагере людей массово сжигали регулярно.

- Публикуемые нами документы – «маяки памяти», призванные сделать все, чтобы нацистские преступления не остались безнаказанными, – заявил помощник президента РФ и глава РВИО Владимир Мединский.

Уникальные документы из фондов Центрального архива Минобороны публикуются в спецразделе на портале История.рф.