2020-04-11T19:21:54+03:00
Общество

Место спорту и добрым делаем есть даже на карантине: Россиян приглашают прошагать километры по квартирам

Физическая активность поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, напоминают в фонде ОРБИ
Ольга БОРСКАЯ
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Мы не просто оказались дома, но и чаще всего проводим все дни, уткнувшись в гаджеты или книжки. Пора вспомнить и о спорте!Мы не просто оказались дома, но и чаще всего проводим все дни, уткнувшись в гаджеты или книжки. Пора вспомнить и о спорте!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Заниматься спортом на самоизоляции, сохранить здоровье - и при этом делать доброе дело? Вполне возможно.

Фонд борьбы с инсультом ОРБИ запустил благотворительный онлайн-марафон, который поможет мотивировать россиян оставаться физически активными даже в режиме самоизоляции. А значит - снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Фонд ОРБИ был создан родными людей, которые пережили инсульт, и которые как никто поняли ценность здоровья и важность здорового образа жизни.

- В ситуации мирового карантина мы все столкнулись с одной общей проблемой: низкий уровень физической активности или гиподинамия — один из рисков появления инсульта у каждого из нас. В сотнях городов по всему миру сейчас ограничен любительский спорт: бассейны закрыты, пробежки под запретом, а все спортсмены-любители вынуждены остаться без привычных челленджей и медалей, - говорят в фонде.

Здесь задумались - что теперь делать? И подсчитали: даже в среднестатистической однокомнатной квартире можно пройти за день больше трёх километров, просто занимаясь повседневными делами. Дело за малым - заставить себя больше двигаться и меньше сидеть у телевизора.

Поэтому в ОРБИ запустили онлайн-марафон, принять участие в котором может любой желающий. Организаторы надеются, что виртуальное состязание и поддержка единомышленников смогут замотивировать как можно больше россиян проводить самоизоляцию в движении. А заодно - можно совершить доброе дело и поддержать благотворительным взносом программы фонда ОРБИ.

Чтобы принять участие в марафоне нужно:

- Выбрать дистанцию и внести пожертвование за слот на сайте фонда ОРБИ;

- Присоединиться к чату доброй поддержки в Telegram;

- Стараться быть максимально активными в течение дня и пройти 21,1 или 42,2 км за выбранный срок;

- Присылать отчётные скриншоты из личного кабинета трекера на почту beguzaorbi@orbifond.ru.

Как только самоизоляция завершится, всем, кто успешно прошагал выбранную дистанцию, вручат настоящие медали и отчёт о том, на что пошли собранные пожертвования. Медаль можно будет получить лично в Москве или по почте.

- Участвуя в марафоне, вы помогаете тем, кто оказался в самой высокой группе риска по коронавирусу. Это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пережившие инсульт и проживающие в изоляции. Собранные средства пойдут на поддержку работы фонда ОРБИ, в том числе на горячую линию помощи после инсульта, которая помогает 7000 семей ежегодно, - говорят в фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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