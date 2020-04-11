Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Москве. С 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном или общественном транспорте наличие пропуска станет обязательным, сообщается в указе мэра.

Начать оформление таких пропусков можно уже с 13 апреля. Оформить его можно будет на сайте mos.ru, по телефону и смс.

Пропуск по личным делам можно будет получить только два раза в неделю, а для поездок в медучреждение - неограниченное количество раз.

При этом москвичам, которым ещё не исполнилось 14 лет, такой пропуск не понадобится.

Чтобы оформить пропуск для поездки на автомобиле, надо будет указать его госномер, а чтобы поехать на общественном транспорте - указать номер карты "Тройка" или "Стрелка.

Пропуск будет состоять из цифр и букв, где первые четыре цифры - дата окончания срока действия, а остальные 12 знаков - идентификация владельца и цель поездки.

Ходить пешком пока можно без пропусков, важно соблюдать установленные правила и ограничения.

В указе на сайте мэра также отмечается, что пропуск для поездок на работу выдается, если организация продолжает работать, а присутствие сотрудника абсолютно необходимо.

Пропуск для работы в том числе позволит курьерам доставлять товары. Количество поездок ограничено не будет.

Ездить на такси по Москве можно будет тоже только по пропуску.

Для поездки в Москву из другого города, надо также оформить московский пропуск.

Сергей Собянин отметил, что введение спецпропусков в Москве необходимо, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих москвичей. Также это поможет вернуться к нормальной жизни.

Во время перемещения по городу, граждане должны будут предъявить по требованию паспорт и цифровой пропуск в электронном или бумажном виде.

Московский мэр также добавил, что хранение и обработка данных для цифровых пропусков будут осуществляться в соответствии с законодательством о персональных данных.