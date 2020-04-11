2020-04-11T21:06:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Кондитеры по всему миру посвящают свои произведения коронавирусу

Умельцы учат детей быть осторожными
Ася КУЗНЕЦОВА
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Палестинский кондитер Ахмед Аль-Батта создал торт с изображением "очеловеченного" коронавирусаПалестинский кондитер Ахмед Аль-Батта создал торт с изображением "очеловеченного" коронавирусаФото: EAST NEWS

Палестинский кондитер Ахмед Аль-Батта создал торт с изображением "очеловеченного" коронавируса, чтобы привлечь внимание детей к проблеме распространения COVID-19 и объяснить им риски, а также научить соблюдать правила, которые помогут предотвратить заражение.

Ахмед также создал сладости в виде мультипликационных героев, на которых надеты медицинские маски, и написал на них такие призывы к соблюдению мер безопасности, как "Оставайтесь дома".

Торты в честь врачей. Фото: EAST NEWS

Торты в честь врачей.Фото: EAST NEWS

Ахмед также создал сладости в виде мультипликационных героев, на которых надеты медицинские маски Фото: EAST NEWS

Ахмед также создал сладости в виде мультипликационных героев, на которых надеты медицинские маскиФото: EAST NEWS

Кондитер Пино Чимино из Германии создал торт-мороженное в виде руллона туалетной бумаги. Кондитер рассказал, что такой торт весит два килограмма, и его хватит на десять человек.

По просьбе заказчика в торте объединены два вида мороженого, а формируют его снаружи слой крема и помадное покрытие.

Заказы принимаются только по телефону, поскольку кафе-мороженное временно закрыто на время пандемии коронавируса, а вся продукция передаётся через окошко при соблюдении безопасной дистанции. Поедание мороженого тоже запрещено около кафе.

Кондитер Пино Чимино из Германии создал торт-мороженное в виде руллона туалетной бумаги. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кондитер Пино Чимино из Германии создал торт-мороженное в виде руллона туалетной бумаги.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вкусная туалетная бумага пользуется спросом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вкусная туалетная бумага пользуется спросом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИСТОЧНИК KP.RU

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