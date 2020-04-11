Кондитеры по всему миру посвящают свои произведения коронавирусу

Палестинский кондитер Ахмед Аль-Батта создал торт с изображением "очеловеченного" коронавируса, чтобы привлечь внимание детей к проблеме распространения COVID-19 и объяснить им риски, а также научить соблюдать правила, которые помогут предотвратить заражение.

Ахмед также создал сладости в виде мультипликационных героев, на которых надеты медицинские маски, и написал на них такие призывы к соблюдению мер безопасности, как "Оставайтесь дома".

Торты в честь врачей.Фото: EAST NEWS

Ахмед также создал сладости в виде мультипликационных героев, на которых надеты медицинские маскиФото: EAST NEWS

Кондитер Пино Чимино из Германии создал торт-мороженное в виде руллона туалетной бумаги. Кондитер рассказал, что такой торт весит два килограмма, и его хватит на десять человек.

По просьбе заказчика в торте объединены два вида мороженого, а формируют его снаружи слой крема и помадное покрытие.

Заказы принимаются только по телефону, поскольку кафе-мороженное временно закрыто на время пандемии коронавируса, а вся продукция передаётся через окошко при соблюдении безопасной дистанции. Поедание мороженого тоже запрещено около кафе.

Кондитер Пино Чимино из Германии создал торт-мороженное в виде руллона туалетной бумаги.Фото: GLOBAL LOOK PRESS