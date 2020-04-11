2020-04-11T22:32:28+03:00
Звезды

«Фата, расшитая жемчугом и платье за 15 миллионов»: Стали известны подробности свадьбы Анастасии Волочковой

Балерина готовится к пышному торжеству
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Анастасия Волочкова осенью планирует сыграть свадьбу.Анастасия Волочкова осенью планирует сыграть свадьбу.Фото: Личный архив героя публикации
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Грядущей осенью балерина Анастасия Волочкова планирует сыграть свадьбу со своим возлюбленным, лицо которого прячет уже больше года от поклонников. Об избраннике артистки известного немного: ему нет и 40 лет, он никогда не был женат и знает в совершенстве несколько иностранных языков.

Теперь же выяснились подробности о свадебном наряде балерины. Дизайнер Аника Керимова готовится сшить для Анастасии платье аж за 15 миллионов рублей. Причём, уже готова фата, которая, как у принцессы Дианы будет расшита 10 000 жемчужин. Плюс ко всему платье артистки украсит 8-метровый шлейф.

- Мне повезло - рядом со мной мужчина, который относится ко мне, как к сокровищу. Но покажу я его только на своей свадьбе. Хочу оставить пока для себя что-то личное, - говорит о своём избраннике балерина.

Анастасия Волочкова: "Мне повезло - рядом со мной мужчина, который относится ко мне, как к сокровищу". Фото: Личный архив героя публикации

Анастасия Волочкова: "Мне повезло - рядом со мной мужчина, который относится ко мне, как к сокровищу".Фото: Личный архив героя публикации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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