2020-04-11T23:30:03+03:00
Звезды

«Нам нельзя выходить в магазин чаще, чем раз в три дня»: Жанна Бадоева рассказала о жизни в закрытой Венеции

Телеведущая объяснила, как теперь работает в Италии
Инна ФЕДОТОВА
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Телеведущая Жанна Бадоева живет с мужем и детьми в Италии.Телеведущая Жанна Бадоева живет с мужем и детьми в Италии.Фото: Личный архив героя публикации
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Телеведущая Жанна Бадоева живет с мужем и детьми в Италии. Для своей программы «Жизнь других» она решила попробовать снять спецвыпуск из закрытой на карантин Италии. На первый взгляд задача невыполнимая – но Жанна смогла выполнить свою работу.

Жанна Бадоева рассказала kp.ru о работе в Венеции: «Самое сложное в съёмках этого специального выпуска - получение разрешений на съёмку во всех инстанциях. Страна на карантине, передвижение людей ограничено. Но нам удалось невозможное, правда, пришлось потратить очень много времени и ресурсов на переговоры».

Жанна сняла для своей программы «Жизнь других» спецвыпуск из закрытой Италии. Фото: Личный архив героя публикации

Жанна сняла для своей программы «Жизнь других» спецвыпуск из закрытой Италии.Фото: Личный архив героя публикации

До карантина в Венеции за день было от 30 до 70 тысяч туристов в день. Теперь туристов нет, а на карантине 52 тысяча горожан. Жанна Бадоева живет неподалеку от Венеции. В середине марта продюсер передачи муж Жанны Василий отправил в городские инстанции письма с просьбами разрешить съемку. Ни один иностранный журналист в закрытую Венецию допущен не был, а Василию и Жанне повезло - «Жизнь других» получила разрешение снимать на всех 20 выбранных локациях. Оператора наняли в Венеции, 31 марта начали работать. Полицейские патрули постоянно проверяли документы, работали в сжатые сроки и сняли все за двое суток. Но режиссер посмотрел отснятый материал и забраковал видео. В запасе у Жанны остались четыре дня, и она с мужем сняла все заново на телефон, а вместо микрофона-петлички использовали наушники.

«Жизнь других» получила разрешение снимать на всех 20 выбранных локациях. Фото: Личный архив героя публикации

«Жизнь других» получила разрешение снимать на всех 20 выбранных локациях.Фото: Личный архив героя публикации

«Муж Вася, выполняя роль звуковика и оператора одновременно, следил за записью звука и старался, чтобы телефон в руках не дрожал. Я наговаривала текст. На площади Сан-Марко стояла такая пронзительная тишина, что я слышала собственное эхо, крики чаек и как ветер раскачивает колокол - жутко и красиво одновременно. Это была самая сложная съемка за всю мою жизнь», - говорит Бадоева. В момент съемок испортилась погода, и было непривычно холодно.

Жанна пообщалась и с местными жителями, естественно на приличном расстоянии – одна из местных жительниц рассказала телеведущей: «Нам нельзя выходить в магазин чаще, чем раз в три дне».

Спецвыпуск программы «Жизнь других» - «Венеция на карантине» выйдет в эфир 12 апреля в 10.15 на Первом канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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