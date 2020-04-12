Последние новости на утро 12 апреля 2020: Россия из-за коронавируса отметит День космонавтики удаленно, а Трамп объявил «масштабное бедствие» во всех штатах

В воскресенье, 12 апреля, исполняется ровно 59 лет со дня первого полета человека в космос, в честь которого во всем мире отмечается День Космонавтики. Однако в этом году праздник проходит в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и введенного в большинстве стран, в том числе и нашей, режима самоизоляции.

Поэтому Россия будет отмечать День Космонавтики «на удаленке», а все основные торжества, в том числе и традиционный праздничный концерт, перенесены на осень. Предположительно, все праздничные мероприятия в честь Дня Космонавтики планируется провести 4 октября – в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

Тем временем президент США Дональд Трамп из-за COVID-19 объявил «масштабное бедствие» во всех 50 штатах страны. В субботу, 11 апреля, глава Белого Дома ввел режим чрезвычайной ситуации в Вайоминге – последнем штате, где такое положение еще не действовало. Таким образом, режим ЧС впервые в истории Америки объявлен на территории всех Соединенных Штатов, в том числе и в столичном округе Колумбия.

Профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц считает, что после того, как в разных странах отменят введенный из-за распространения коронавируса COVID-19 карантин, в мире может начаться новая пандемия этого заболевания.

«У нас есть серьезные опасения, что после того, как число инфицированных значительно упадет, а это произойдет в ближайшие два-три месяца, ограничения будут отменены. В результате мы снова столкнемся с эпидемией», - сказал специалист.

По его прогнозам, чтобы предотвратить повторение нынешнего сценария развития событий с распространением заболевания, правительствам многих стран снова придется вводить ограничения в этом и следующем году.