Украина снова расколота надвое — теперь их испортил земельный вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта заявил, что стране из-за коронавируса грозит дефолт. И единственное, что может помочь ей избежать такой печальной участи, это $10 миллиардов от Международного валютного фонда. Просто так давать деньги МВФ не согласен. Потребовал сначала принять два важных закона: о свободной продаже земли и о банковской деятельности.

Первый Зеленский уже продавил в Раде, за что получил обвинения в «сдаче» страны и продаже ее последнего актива – земли – западным корпорациям.

В реальности, конечно, все сложнее.

ДОЛГИ ОТДАВАТЬ БОЛЬШЕ НЕЧЕМ

На конец прошлого года внешний долг страны составил $84,4 млрд. В 2020-м придется расплачиваются, кредиторы ждут больше $17 млрд. А тут, как нельзя более некстати, коронавирус и вызванные им ограничения. А это остановка производств, затухание экономической жизни, сокращение налоговых поступлений в и без того дефицитный бюджет.

Впрочем, сваливать все беды Киева на окаянный вирус было бы, мягко говоря, преувеличением. Проблемы в экономике страны начались задолго до того, как в Ухане кто-то съел суп из нездоровой летучей мыши.

- Все началось с Майдана – с политики переориентации на Запад без достаточной эффективности такого сотрудничества. Я напомню, как это было. Президент Порошенко подписал договор об ассоциации с Евросоюзом, рассчитывая на приток инвестиций, - сказал «Комсомольской правде» бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Вместе с уверениями в крепкой европейской дружбе Киев получил квоты на экспорт в Евросоюз по более чем 30 позициям и вежливые отказы при попытках сертифицировать свою промышленную продукцию по требованиям новых партнеров. Западные товары, разумеется, хлынули на украинский рынок без какого-либо подтверждения качества.

- Все это сильно ограничило возможности украинского высокотехнологичного и промышленного экспорта. Даже наш знаменитый «Мотор Сич» получил отказ в сертификации. То есть западный рынок фактически закрылся, - констатирует Суслов. – И если посмотреть статистику, мы больше товаров отправляем не в Европу, а в Азию и Африку.

Зато западные партнеры не скупились на кредиты. Скоро, чтобы обслуживать их, приходилось брать новые, и так далее по принципу снежного кома.

- И вот уже глава государства призывает парламент принять важнейший закон, не потому что того требует народ, и не потому что меры эти давно назрели. А потому что без этого решения не будет нового транша от МВФ. Это пример того, к чему приводит отказ от собственной суверенной политики, - считает экс-министр.

ДЕФИЦИТ ФЕРМЕРОВ

Вопрос земли для Украины довольно сложный и болезненный. После распада Советского Союза в стране ввели право частной собственности на землю, бывшие колхозники получили паи. Но фактически рынок земли заработал только в конце 1990-х – начале 2000-х. Ни к чему хорошему это не привело: землю за бесценок скупали крупные бизнесмены, не без поддержки властей. Паи продавались в лучшем случае вдвое дешевле их номинальной стоимости. Чтобы остановить этот слабо похожий на законный или хотя бы справедливый процесс, Верховная Рада наложила мораторий на любые формы отчуждения земли, кроме наследования.

Землю стало нельзя продать, зато ее можно сдать в аренду на 49 лет с последующим завещанием арендатору. На этой схеме и выстроилось украинское сельское хозяйство.

- На Украине примерно 35 тысяч фермерских хозяйств, что для такой большой страны очень мало. В основном паи арендуют огромные агропромышленные концерны, - сказал «КП» ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Михаил Кривогуз. – Концернам такая схема выгодна: если у тебя в районе один крупный игрок, больше сдавать в аренду некому, тем более, если речь идет о пае с неопределенными границами. Так что арендная ставка, мягко говоря, небольшая.

Как ни странно, выстроенная на таких шатких основаниях схема работает. В прошлом году Украина собрала рекордные 72 млн тонн зерна, такого и в советские времена не было. Сельское хозяйство вышло для экономики страны на первый план – оно обеспечивает Киеву основные валютные поступления.

- На сельском хозяйстве держится, пусть и с трудом, платежный баланс страны. Так что вопрос об открытии рынка земли сводится к тому, готовы ли мы разрушить существующую систему арендных отношений, - считает Виктор Суслов.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта заявил, что стране из-за коронавируса грозит дефолт.Фото: REUTERS

АГРОХОЛДИНГАМ ПОСТАВИЛИ ПОДНОЖКУ

Запускать куплю-продажу решили поэтапно. До 2024 года приобретать землю разрешено будет только физическим лицам – гражданам Украины. В одних руках нельзя будет собрать больше 100 гектаров. С 1 января 2024-го в дело вступят украинские юрлица, их лимит – 10 тысяч гектаров. А земля государственной или коммунальной собственности продажи не подлежит вообще.

Вопрос о том, разрешать ли иностранцам покупать землю, решат на общенародном референдуме (в России, кстати, иностранным гражданам и компаниям тоже запрещено покупать земли сельхозназначения). Когда этот референдум состоится – пока не ясно. Зато известно, что россиян на этот праздник жизни в любом случае не пустят: гражданам «государства-агрессора» операции с землей напрямую запрещены.

- Получается, что те самые гигантские концерны, у которых сейчас сотни тысяч гектаров в аренде, не смогут выкупить эту землю как минимум три года. Да и потом им установили ограничение в 10 тысяч. Плюс ко всему почти в каждом участвует иностранный капитал, а значит, без решения референдума, выход на рынок им закрыт, - рассуждает Михаил Кривогуз. – Этот закон выгоден мелким и средним фермерам, которые смогут выкупить паи у односельчан. Но ужасен для крупных игроков. Не удивительно, что они против реформы.

Впрочем, строгость украинских законов компенсируется необязательностью их выполнения: лазеек в документе хватает.

- Например, никаких ограничений не предусмотрено для банков. Можно оформить землю как бы в залог, а реально продать ее банку, - уверен Кривогуз. - В Украине, чего греха таить, развита коррупция. А еще несовершенное законодательство, несамостоятельные суды и запутанные земельные отношения. Все это может породить очень большие злоупотребления при реализации закона.

Получается, что правильная по сути реформа, пришлась не вовремя. Сейчас, когда сельское хозяйство в буквальном смысле кормит Украину, стране предстоит пережить серьезную перестройку этой отрасли.

ОЖИДАЕТСЯ ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

Как показали результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, почти 2/3 украинцев против открытия рынка земли. И хотя за последние 10 лет число сторонников реформы выросло вдвое, большинство устраивает статус-кво.

Даже предварительные слушания законопроекта в Раде спровоцировали серьезные уличные протесты. Но не было бы счастья, да несчастье помогло – карантин заставил киевлян сидеть по домам. И депутаты смогли принять закон без криков на улице.

Хотя иностранным буржуям землю продавать никто не собирается – по крайней мере до референдума, народ законом недоволен. Казалось бы, почему? Ведь можно заработать, продав свой пай.

- Есть мнение, что в психологии украинского народа отпечатался голодомор периода коллективизации, и потому отношение к земле очень трепетное, - говорит Михаил Кривогуз.

Но есть и более материальные мотивы.

- Во-первых, в кризис цены, в том числе на землю, падают. Так что сейчас не лучшее время продавать, - говорит Виктор Суслов. – А во-вторых, давайте представим, как это все будет происходить. Люди под давлением жизненных обстоятельств будут расторгать договора аренды и продавать паи. На какое-то время свои финансовые проблемы решат, но многие крупные хозяйства окажутся разрушены. Продуктивность сельского хозяйства снизится, финансовая ситуация в стране ухудшится. Конечно, это все на какое-то время, но это время еще надо будет пережить.