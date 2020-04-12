Космонавт Сергей Рязанский ответит на вопросы о Вселенной 12 апреля: прямая онлайн-трансляция

12 апреля известный российский космонавт Сергей Рязанский ответит на вопросы зрителей о вселенной в эфире прямой онлайн-трансляции. Начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

Акция в честь Дня космонавтики проводится Музеем космонавтики при поддержке "Роскосмоса" в рамках марафона "Поговори с космонавтом". Это уникальная возможность получить ответы на самые любопытные вопросы о космосе, гравитации и подготовке членов экипажа.

Рязанский расскажет о буднях космонавтов, какого это - смотреть на планету выше, чем летают птицы и что космос точно не сможет заменить.