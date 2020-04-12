2020-04-12T19:55:18+03:00
Наука

Космонавт Сергей Рязанский ответит на вопросы о Вселенной 12 апреля: прямая онлайн-трансляция

Прямая трансляция в честь праздника с Сергеем Рязанским начнется в 15:00 по московскому времени
Юлия КЕКОВА
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Космонавт Сергей Рязанский ответит на вопросы о Вселенной. Фото: Владимир Гердо/ТАССКосмонавт Сергей Рязанский ответит на вопросы о Вселенной. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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12 апреля известный российский космонавт Сергей Рязанский ответит на вопросы зрителей о вселенной в эфире прямой онлайн-трансляции. Начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

Акция в честь Дня космонавтики проводится Музеем космонавтики при поддержке "Роскосмоса" в рамках марафона "Поговори с космонавтом". Это уникальная возможность получить ответы на самые любопытные вопросы о космосе, гравитации и подготовке членов экипажа.

Рязанский расскажет о буднях космонавтов, какого это - смотреть на планету выше, чем летают птицы и что космос точно не сможет заменить.

Космонавт Сергей Рязанский отвечает на вопросы россиян.С Днём космонавтики, друзья! По случаю праздника космонавт Сергей Рязанский, два раза побывавший на МКС, в прямом эфире отвечает на вопросы россиян

ИСТОЧНИК KP.RU

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