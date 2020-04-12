«Жизнь после «Спартака»: Джано получил за разрыв контракта 85 млн рублей и уехал жить на Кипр

- Русский? Из московского «Динамо», что ли? - усатый дядька-киприот у стадиона в Ларнаке начал знакомства со странного вопроса.

Какое «Динамо»? При чем тут «Динамо»? - думаю. Тем временем мужчина мне пытается втолковать: мол, кто-то из топ-менеджеров московского клуба имеет родственные отношения к топ-менеджменту местного кипрского клуба «Анортосис», вот они и подумал…

«КРАСНО-БЕЛЫЙ МЕССИ»

«Анортосис» - клуб, на матч которого я решил сходить во время своего отпуска на Кипре. И нет, я не из «Динамо».

Но на матч, тем не менее, приехал не из праздного любопытства. Дело в том, что в «Анортосис» не так давно перешел бывший футболист московского «Спартака» Джано Ананидзе. 27-летний грузин провел в системе красно-белых больше десятка лет, но все это время проходил в подающих надежды. В «Спартак» он попал еще школьником, в 16 лет впервые вышел в матче Премьер-лиги и сразу впечатлил тренеров и болельщиков.

Невысокого роста, юркий, может изящную передачу отдать, может двух-трех соперников намотать. «Маленький гений», «красно-белый Мессии» - комплименты ему отвешивали не скупясь. Ананидзе, между прочим, самый юный автор забитого гола в Российской Премьер-лиге. Ему было всего 17 лет и 8 дней, когда он забил свой первый мяч - в ворота «Локомотива». Хорошее начало! Это было в 2009-м. Спустя 10 лет, в 2019-м, на счету Джано в почти 150 матчах за «Спартак» было всего 16 мячей. Так себе результат.

Со временем Ананидзе плотно сел на лавку или мог по полгода лечиться от очередной травмы, но с ним продолжали продлевать контракт - видимо, в надежде, что он вот-вот заиграет. Со временем действительно талантливый футболист превратился в чемодан без ручки. Который выбросить жалко. Жалко - потому что контракт приличный по деньгам, его разрыв означает выплату неустойки. Но в итоге руководство «Спартака» все-таки решилось.

По информации журналиста Сергея Егорова, Джано получил «золотой парашют» в 1,2 млн евро. А спустя несколько дней стало известно, что полузащитник улетел жить на солнечный Кипр - подписал контракт с командой «Анортосис».

После этого в России по Джано прошлись и журналисты, и спортивные блогеры. Мол, красавец, 10 с лишним лет посидел на скамейке запасных и помахал ручкой, захватив сумму, которую обычному человеку и за 100 лет не заработать (1,2 млн евро по тому курсу - около 85 млн рублей).

Поэтому я и решил, бросив семью в отеле, сходить в Ларнаке на матч. За неделю до вылета на остров (это было еще до эпидемии коронавируса) я написал Джано в Вотсапе и Инстаграме. Мол, давайте сделаем интервью - ответите критикам. Джано мои сообщения прочитал, но не ответил.

ВТОРАЯ РЕЛИГИЯ

- На Кипре футбол - почти как религия, - объяснял мне по дороге на стадион местный русскоязычный Ютюб-блогер Владимир Константину (канал Vladimir.cyprus), который здорово мне помог как переводчик.

Я, конечно, думал, что это такая фигура речи. Ну какой Кипр! Средненький по европейский меркам чемпионат, на всем острове (который раза в четыре меньше Московской области) живет что-то около 1 млн человек.

За полчаса до начала матча у стадиона совсем немного людей. Арена «Анортосиса» стоит на окраине, в спальном районе (здесь это кварталы двухэтажных домиков) и вмещает всего 9 тысяч зрителей. «Всего» - по российским меркам. Потому что во всей Ларнаке живет 60 тысяч человек. Получается, на матчи «Ано» ходит каждый шестой-седьмой житель, включая стариков и детей? И это при том, что в городе есть еще два клуба высшей лиги. То есть, в околофутбольные переживания втянуто не меньше половины населения. Действительно впечатляет.

Я минут на пять зашел в фирменный магазин клуба, посмотреть, что здесь почем, а когда вышел, у стадиона было уже полно народу. В итоге на игре с аутсайдером, арена была заполнена процентов на 80…

- Джано Ананидзе знаете? - спрашиваю на трибуне у подростков в сине-белых шарфах клуба.

- Кого? - не понимают они.

- Он из «Спартака», - вступают в разговор мужчины постарше. - Говорят, неплохо играет. Но мы его толком еще не видели. Ждем.

К этому моменту Джано выходил в играх за «Ано» только пару раз на замену… В этот раз получилось так же. Ананидзе весь второй тайм усердно разминался на бровке. И вышел за 15 минут до конца. Он, конечно, очень старался, но результативными действиями не отметился. Хотя «Анортосис» и победил.

«ЗАВТРА Я НЕ СМОГУ»

После игры болельщики ждут футболистов у служебного входа. Ананидзе выходит одним из первых. Его просят сфоткаться с одним мальчиком.

- «Окей». Подхожу и я. Представляюсь, жмем руки (тогда еще можно было), предлагаю все-таки встретиться завтра.

- Не, я не хочу ничего говорить. Я уже все сказал, - отмахивается футболист. - Не вижу смысла что-то говорить еще.

- Давайте не о «Спартаке», давайте о новой команде поговорим.

- Ну… Я отпишусь вам тогда, у меня же есть ваш номер. Завтра я не смогу, послезавтра у нас опять заезд (в гостиницу перед очередным матчем, - Авт.).

И ушел. И, конечно, больше не ответил. Это вполне можно понять: о чем говорить, если на новом месте пока не удается закрепиться в составе?

Через несколько дней Джано Ананидзе впервые вышел в игре за «Анортосис» с первых минут - против худшей команды чемпионата. Это прекрасный шанс себя проявить! Но игра не пошла - Ананидзе заменили уже после первого тайма. В этом матче идущий на первом месте «Анортосис» умудрился разгромно проиграть аутсайдеру - 0:5. Как?! А еще через несколько дней Джано получил на тренировке травму - разрыв боковой связки колена. Лечится он на Кипре. Там сейчас, как и везде, карантин. Но, в отличие от Москвы, - всегда солнце, море и +25.

Контракт Джано истекает уже этим летом. Не нужно быть Вангой или Кашпировским, чтобы предсказать: соглашение с грузинским полузащитником клуб вряд ли будет продлевать. Куда дальше?

P.S. Редакция «Комсомольской Правды» искренне желает Джано Ананидзе крепкого здоровья и успешного продолжения профессиональной карьеры.