Почему спортсмен на пике своей формы беззащитен против коронавируса

Число заболевших по всему миру увеличивается с каждым днем. Есть и список спортсменов, которые подхватили коронавирус, он обширный. Но о тяжелых случаях и тем более смертях среди спортсменов мы, слава богу, не слышали. Действительно ли эта группа населения защищена? Об этом мы поговорили со спортивным врачом Александром Яблуновским, который несколько лет ездил с профессиональной велокомандой «Катюша», а теперь работает со сборной России по велотреку.

- Александр Петрович, еще в начале марта из-за эпидемии остановили «Тур ОАЭ» и всех гонщиков изолировали в гостинице. А потом у двух членов российской команды «Газпром-РусВело» Игоря Боева и итальянца Имеро Чимы нашли коронавирус и их перевели в больницу. А спустя 6 дней заразу обнаружили и у велосипедиста Виктора Страхова. Его тоже потом в больницу перевели. Но никаких серьезных проявлений болезни не было, если бы не тесты, то они могли бы о ней и не знать. Как это можно прокомментировать?

- Дело в том, что мы являемся носителям очень многих инфекций. Но это не значит, что эта инфекция нас съедает, уже вызвала заболевание. Кто сдерживает заболевание? Наш собственный иммунитет. Если он достаточный, то носительство есть, но инфекция не пробивает нас до заболевания. Поэтому у многих есть носительство. Скорее всего, у этих ребят нашли просто носительство инфекции. Но так как был сильный иммунитет, они могли коронавирус даже не заметить.

- А сколько такой тренированный человек может быть носителем?

- А вот это надо уже спросить у вирусологов. Посмотреть, как долго уходит вирус. Как обычно бывает? У человека нашли вирус. Его наблюдают третий день, потом десятый… И если через какое-то время уже не тестируется наличие этого вируса, человек не заболел, то он уже не является носителем. Все. Иди и дальше гуляй.

А вот как долго у тех людей, у которых нашли носительство, но не было клинических проявлений, сидит этот вирус, а также через какое время после контакта контрольный тест становится положительным, это надо статистику смотреть. Я ей не владею. Информация только накапливается.

- Если у спортсмена нашли коронавирус, что ему делать? Сидеть спокойно или продолжать тренироваться, чтобы все иммунные системы работали еще сильнее?

- Если он является носителем, подтвердили это, ему не дадут тренироваться, потому что карантин две недели. Пока не подтвердят, что он не является носителем. Естественно, две недели человек отдыхает, сидит, принимает профилактическое лечение. Не специальное лечение против вируса, а просто пьет витамин С, обычное домашнее лечение. Больше ничего особенного. Если, конечно, у него появляются клинические проявления, кашель и еще что-то, вот тогда уже подключается более серьезная медицина. И тогда уже начинают выяснять, что и как.

- Нагрузками не надо забивать этот вирус?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

- Нет, конечно. Если есть носительство, то ему и не дадут. И если даже человек втихаря знает, что он носитель, желает продолжать тренироваться, это ни к чему. Ведь у спортсменов, находящихся на пике формы, наоборот вырубает иммунитет. Почему говорят, что спортсмен на пике своей формы, как беременная женщина? Чуть что, и он может разболеться чем угодно. Потому что сама нагрузка вызывает интоксикацию. И у нас два главных органа отвечают за иммунный ответ. Это печень и кишечник. Если в этих органах все хорошо, то тогда нет интоксикации от внутренней инфекции, от тех продуктов, которые токсичны для печенки. В итоге, если эти органы работают хорошо, иммунитет крепкий. А когда и питание плохое плюс другие болезни... Чуть поймал больше, чем надо вирусной инфекции, иммунитет не справляется. И человек заболевает.

Словом, если у спортсмена нашли вирус, надо уменьшить нагрузки, правильно питаться, принимать антисептические продукты типа клюквы, имбиря. То, что сейчас расходится. И все пройдет без проблем.

- Вы сейчас работаете со сборной России по велотреку. Как там здоровье у ребят?

- Они все вернулись из в Испании. Были на карантине. Им сделали мазки. Носительства ни у кого нет. И Кузнецов (Александр Анатольевич Кузнецов – заслуженный тренер СССР, профессор, – Авт.) их всех на месте, на треке у себя оставил, потому что в карантин попал и клуб, и трек. Получается, что внутри своего карантина он их продолжает тренировать. Но они не были носителями. Они совершенно нормальные. Если бы у них нашли вирус, то сразу бы выдернули человека из коллектива. И посадили бы на более жесткую изоляцию. Но, слава богу, что все обошлось. Никто у нас не оказался положительным. Никого не заразили. Кузнецову повезло. Он тренирует ребят на своем треке, в Санкт-Петербурге.