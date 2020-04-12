2020-04-12T15:38:08+03:00
Спорт

Спортсмены, которые заболели коронавирусом

Большинство из них перенесли болезнь в легкой форме, а кто-то и вовсе узнал о том, что он инфицирован, только после тестов
Сергей КИРИЛЛОВ
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Фернандо ГаврияФернандо ГаврияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пандемия прошлась практически по все видам спорта. И больше всего пострадали лиги в Италии, Испании и США, где и наблюдается разгул инфекции. Если посмотреть на этот список, который все время обновляется, коронавирус глубже всего затронул командные виды спорта. А в некоторых коллективах выкосило по пол-состава. Но, слава богу, спортсмены здоровые люди и о смертельных случаях мы пока не слышали. Большинство из них перенесли болезнь в легкой форме, а кто-то и вовсе узнал о том, что он инфицирован, только после тестов. Но были те, кто попал в больницу всерьез.

Кстати, некоторые из спортсменов уже полностью излечились и не являются носителями вируса. Это почти все баскетболисты НБА из этого списка,

БАСКЕТБОЛ

Трей Томпкинс («Реал», Испания), Руди Гобер, Донован Митчелл («Юта Джаз»), Кристиан Вуд («Детройт Пистонс»), Маркус Смарт «Бостон»), Кевин Дюрант «Бруклин Нетс»), а также по нескольку неназванных игроков из клубов НБА «Бруклин Нетс», «Филадельфия-76», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс».

Трей Томпкинс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трей ТомпкинсФото: GLOBAL LOOK PRESS

БОКС

Антон Кадушин (тренер сборной России)

ВЕЛОСПОРТ

Фернандо Гаврия («Deceuninck-Quick Step»), Имеро Чима, Игорь Боев, Дмитрий Страхов (все «Газпром-РусВело»)

ВОЛЕЙБОЛ

Ирвин Нгапет («Зенит», Казань)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Эдоардо Меллони (Италия)

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Сергей Найдин, Андрей Родионенко (главный тренер сборной России, оба заразились на базе в Новогроске)

ТЕННИС

Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)

Ирвин Нгапет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирвин НгапетФото: GLOBAL LOOK PRESS

ФУТБОЛ

ИТАЛИЯ

Данэле Ругани, Блез Матьюди, Паула Дибала (все -«Ювентус), Маноло Габбиадини*, Альбин Экдаль, Омар Колли, Мартен Торсби , Антогио Ла Гумина, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски, Эдгар Баретто (все – Сампдория»), Маттиа Дзакканьи («Верона»), Душан Влахович, Херман Песселья, Патрик Кутроне (все – «Фиорентина»), Даниэль МальдиниМилан»), Марко Спортьелло («Аталанта»)

АНГЛИЯ

Микель Артета (главный тренер лондонского «Арсенала»), Калумм Хадсон-Одои («Челси»), Пепе РейнаАсто Вилла»)

ИСПАНИЯ

Эльяким Мангала, Хосе Гайя (всего 10 игроков «Валенсии»), У Лэй, Леонардо Кабрера («Эспаньол»)

ДРУГИЕ СТРАНЫ

Максимилиан Миттельштадт («Герта», Германия), Сук Хюн-Джун («Труа» Франция), Фатих Терим («Галатасарай», Турция), Жоже Жезус (главный тренер «Фламенго», Бразилия, Маруан Феллаина («Шаньдун Лунэн», Китай)…

А также множество игроков из низшиг лиг чемпионатов многих стран.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Кристина Шошина (Россия)

ХОККЕЙ

Майк Пелино (главный тренер «Локомотива»), 5 хоккеистов «Оттава Сенаторз», 2 игрока «Колорадо Эвеланш»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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