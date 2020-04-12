2020-04-12T15:42:13+03:00
Общество

"Коронавирус на устах": Кондитеры нарядили пасхальных зайцев в медицинские маски

Сразу несколько крупных немецких компаний решили быть оригинальными, но не все покупатели оценили задумку
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кондитеры нарядили пасхальных зайцев в медицинские маски. Фото: EPA/ТАССКондитеры нарядили пасхальных зайцев в медицинские маски. Фото: EPA/ТАСС
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Из-за коронавиурса в Германии даже пасхальные кролики носят медицинские маски. Не настоящие кролики, правда, а из шоколада.

Сразу несколько крупных немецких кондитерских компаний решили быть в тренде и нарядили вкусные украшения в маски. Сначала фотографиями товара поделились в соцсетях кондитеры из Wawi, а вскоре их идею подхватили коллеги из пекарни Bäckerei-Confiserie Richner AG.

- Коронавирус на устах у всех - с нами , но тихо тает во рту,- написали последние в фейсбуке. - И это отлично!

Из-за коронавиурса в Германии даже пасхальные кролики носят медицинские маски. Не настоящие кролики, правда, а из шоколада. Фото: EPA/ТАСС

Из-за коронавиурса в Германии даже пасхальные кролики носят медицинские маски. Не настоящие кролики, правда, а из шоколада. Фото: EPA/ТАСС

Юмор оценили не все. Хотя Германия не считается самой пострадавшей страной от пандемии, здесь выздоровели 60 200 пациентов, число инфицированных составляет 57 606. Впервые излечившихся больше, чем зараженных. В стране все еще действуют ограничительные меры, людей просят соблюдать дистанцию и находится дома. Но к Пасхе готовятся куда активнее, чем в других европейских странах.

Но несмотря на относительно благополучную ситуацию с распространением болезни, шутка кондитеров немцам не сильно понравилась. в соцсетях их стали упрекать, что те смеются над пандемией.

- В Италии сотни людей умирают от этой болезни за один день. Я просто нахожу зайцев безвкусными,- писали в комментариях люди.

Сразу несколько крупных немецких кондитерских компаний решили быть в тренде и нарядили вкусные украшения в маски. Фото: EPA/ТАСС

Сразу несколько крупных немецких кондитерских компаний решили быть в тренде и нарядили вкусные украшения в маски. Фото: EPA/ТАСС

Но некоторым зайцы в масках пришлись по душе - кондитеров просили даже отправить товар в другие страны.

Правда, оригинальными немцев не назовешь - кондитеры по всему миру готовят свои кулинарные шедевры, пытаясь сделать коронавирус не таким уж страшным: вирус из крема и мастики выглядит, действительно, менее устрашающим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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