2020-04-12T16:32:49+03:00
Политика

Депутат объяснил, почему обратился к Мишустину с предложением об адресной помощи малоимущим

Михаил Щапов обратился к Михаилу Мишустину с предложением увеличить помощь для семей многодетных, с детьми-инвалидами и с низким достатком
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Поделиться:
Член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАССЧлен комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, представляющий Иркутскую область Михаил Щапов обратился к главе кабинета министров с официальным письмом. Депутат предложил, в связи с вынужденной самоизоляцией миллионов людей в период эпидемии, увеличить помощь семьям многодетным, с детьми-инвалидами, с низким достатком. В том числе предложил ввести ежемесячные выплаты на апрель-июнь 2020 не менее 5 тысяч рублей на ребенка для таких семей.

«КП» связалась с депутатом нижней палаты парламента, чтобы он конкретизировал свои предложения, направленные руководителю правительства РФ.

- Михаил Викторович, сколько понадобится денег на предложенные вами меры поддержки?

- На это потребуется порядка 70 млрд рублей ежемесячно - если в каждой семье одному родителю компенсировать зарплату (исходя из средней по России в 44 тысячи рублей) . Понятно, что поддержка потребуется далеко не всем. Поэтому реально оценить потенциальную помощь можно в размере 30-40 млрд рублей в месяц. Думаю, что страна с 8 трлн рублей накопленных резервов только в одном ФНБ может себе позволить такой объем поддержки.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правительства РФ Михаил Мишустин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сколько семей или сколько человек могут коснуться эти меры?

- В России примерно 1,5 миллиона многодетных семей. Я бы предположил, что меры поддержки понадобятся примерно половине из них - около 700 тысяч семей.

- Вы предложили выдавать продуктовые наборы — что в них должно входить?

- В продуктовые наборы должен входить стандартный набор продуктов для полноценного питания детей, содержащий все необходимые для развития ребенка. Конечно, желательно, чтобы там еще были крупы, макаронные изделия, хлеб, молоко и т. д.

- Что касается наборов средств защиты?

- По наборам защиты, это обязательно должны быть трехслойные маски, одноразовые перчатки, антисептики для обработки кожи и антисептики для обработки предметов в квартире. То есть если один из родителей выходит на улицу (вынести мусор, за покупками, еще по каким-то причинам), то он должен иметь при себе комплект маска+перчатки+антисептик. Плюс нужен антисептик для регулярно обработки поверхностей.

Михаил Щапов обратился к Михаилу Мишустину с предложениями.

Михаил Щапов обратился к Михаилу Мишустину с предложениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кремле призвали не "морозить экономику" в регионах с благоприятной обстановкой по коронавирусу
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистку вывели из комы, но она остается в реанимации
Президент Чехии Милош Земан - о сносе памятника Конев: "Маршалу принадлежит место в Праге"
Захарова рассказала, что система помощи россиянам за границей будет доработана
Состояние здоровья Александра Васильева: телеведущий в Коммунарке проходит лечение пневмонии, уже ждет выписки через неделю
Вирусолог считает, что коронавирусом могут переболеть 70 процентов населения земли
Иммунолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от переболевших
Борис Джонсон выписан из больницы после лечения от коронавируса
Стало известно, как оплачивают добровольцам участие в испытания вакцины от коронавируса
Вирусолог рассказал, как отбирали 60 добровольцев на испытания российской вакцины от коронавируса
Состояние здоровья Татьяны Булановой: певице уже лучше, но пока она в реанимации — ждет консилиума врачей
Песков о сравнении Путиным коронавируса с печенегами: Президент очень хорошо знает российскую историю
Голикова о возможности продления режима самоизоляции: Я бы не делала преждевременных выводов
Голикова: Полностью выйти из ограничительных мер из-за коронавируса ко Дню Победы Россия не успеет
Песков рассказал, почему Путин решил приехать в Коммунарку
Голикова назвала срок, когда можно будет увидеть выходит ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом
Зеленский пообещал миллион долларов создателю вакцины от коронавируса
Ученые выяснили, что заразиться коронавирусом можно с расстояния 4 метров от больного
Патриарх Кирилл призвал верующих смотреть богослужения по телевизору
Цифровые пропуска для детей в Москве в период самоизоляции: нужно ли оформлять
Оперштаб: 85% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет
Состояние здоровья Татьяны Булановой: певицу спасли после подозрений на инсульт
Впервые за сутки в России число заболевших COVID-19 превысило 2 тысячи человек