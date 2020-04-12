Депутат объяснил, почему обратился к Мишустину с предложением об адресной помощи малоимущим

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, представляющий Иркутскую область Михаил Щапов обратился к главе кабинета министров с официальным письмом. Депутат предложил, в связи с вынужденной самоизоляцией миллионов людей в период эпидемии, увеличить помощь семьям многодетным, с детьми-инвалидами, с низким достатком. В том числе предложил ввести ежемесячные выплаты на апрель-июнь 2020 не менее 5 тысяч рублей на ребенка для таких семей.

«КП» связалась с депутатом нижней палаты парламента, чтобы он конкретизировал свои предложения, направленные руководителю правительства РФ.

- Михаил Викторович, сколько понадобится денег на предложенные вами меры поддержки?

- На это потребуется порядка 70 млрд рублей ежемесячно - если в каждой семье одному родителю компенсировать зарплату (исходя из средней по России в 44 тысячи рублей) . Понятно, что поддержка потребуется далеко не всем. Поэтому реально оценить потенциальную помощь можно в размере 30-40 млрд рублей в месяц. Думаю, что страна с 8 трлн рублей накопленных резервов только в одном ФНБ может себе позволить такой объем поддержки.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сколько семей или сколько человек могут коснуться эти меры?

- В России примерно 1,5 миллиона многодетных семей. Я бы предположил, что меры поддержки понадобятся примерно половине из них - около 700 тысяч семей.

- Вы предложили выдавать продуктовые наборы — что в них должно входить?

- В продуктовые наборы должен входить стандартный набор продуктов для полноценного питания детей, содержащий все необходимые для развития ребенка. Конечно, желательно, чтобы там еще были крупы, макаронные изделия, хлеб, молоко и т. д.

- Что касается наборов средств защиты?

- По наборам защиты, это обязательно должны быть трехслойные маски, одноразовые перчатки, антисептики для обработки кожи и антисептики для обработки предметов в квартире. То есть если один из родителей выходит на улицу (вынести мусор, за покупками, еще по каким-то причинам), то он должен иметь при себе комплект маска+перчатки+антисептик. Плюс нужен антисептик для регулярно обработки поверхностей.