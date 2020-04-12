Песков рассказал, без чего скучает Путин на удаленке

Владимиру Путину, как и всем работающим в режиме самоизоляции, не хватает живого общения с собеседниками. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Я убежден, что скучает, для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе, - заявил Песков. - Он именно оттуда черпает понимание реальности. Но невозможность прямого общения никоим образом не влияет на интенсивность графика Путина. Он гораздо более интенсивный, чем в обычные дни.

При этом в Кремле не считают, что во время посещения больницы в Коммунарке президент безрассудно рисковал своим здоровьем.

- Путин каждый раз принимает все меры предосторожности, это далеко от того, чтобы быть каким-то безрассудством, - сказал Песков. - Мы видели эту критику в адрес президента, но давайте все-таки не забывать, что, наверное, это характерная черта президента. Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время ЧС функционирует правильно. У руководителей государств бывают разные ситуации. В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон оказался в реанимации с коронавирусом. В итоге вместо него должен был принять бразды правления министр иностранных дел. Путин никогда не доводит до такой ситуации. Всегда это взвешенно, продуманно, с мерами предосторожности. Но он никогда не отказывается от того, чтобы лично посмотреть, что происходит. Это не авантюризм, это работа по-путински. То есть, как он её видит для себя.

Спикер Кремля оценил совершившиеся договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи нефти как жизненно важные.

- Они нужны, по сути, всему миру. Потому что если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители, - подчеркнул он. - Цены на нефть волнуют не только Россию. Подумайте, сейчас в США идет предвыборная кампания. 10 миллионов человек могут лишиться работы, если компании по добыче сланцевой нефти будут стоять перед угрозой банкротства. Поэтому, конечно, забота об этом секторе экономики для президента США тоже приобретает приоритетное значение.

А вот на один из вопросов, вызвавших на этой неделе большую дискуссию: почему Путин вспомнил половцев и печенегов, у Пескова ответа нет.

- Скажу честно, что я не знаю, - признался он. - Президент очень хорошо знает нашу историю. Он постоянно читает исторические материалы, с ним очень тяжело спорить на исторические темы. Печенеги были большой головной болью для Киевской Руси. Но с этой бедой Русь справилась. И печенеги прошли, и половцы прошли, и вирус пройдет, даст бог, будет прививка.

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Президент России уже в третий раз обратился к гражданам страны с объявлением новых мер борьбы с пандемией коронавируса. На этот раз - в начале разговора с губернаторами. И это обращение заметно отличалось от предыдущих. Фактически Путин всыпал особо ретивым начальникам республик и областей, которые бросились соревноваться в жесткости карантинных мер, предупредив их — вы же так угробите экономику, задушите бизнес! Вы чего творите-то? (подробности)