"Священники неоднократно просили молиться дома". В РПЦ прокомментировали информацию о штрафах для верующих за поход в храм

В соцсетях опубликовали фото протоколов, которые выписали верующим. Якобы они нарушили режим самоизоляции и пошли в храм. Пишут, что прихожан оштрафовали на 4 тысячи рублей. Эту информацию прокомментировал председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

- Если достоверна информация о том, что некоторые из пришедших сегодня в московские храмы людей были оштрафованы, это вызывает вопросы, - написал он. - Да, священники неоднократно обращалось и продолжают обращаться к прихожанам с просьбой совершать в эти дни молитву дома. Это сейчас просто необходимо. При этом какое-то количество людей приходило в храм, тем более, что прямого запрета от власти на посещение храмов не было. Лишь вчера получено предписание главного санитарного врача города Москвы проводить богослужения без прихожан - начиная с понедельника, 13 апреля. То есть с завтрашнего дня. Сегодня воскресенье. Поэтому, если пришедшие в храм сегодня не входят в группу риска и не должны оставаться на карантине по известным причинам, не очень понятно, почему они оштрафованы.

Но тут есть важная деталь. Ведь штрафы уже выписывает суд. А пока на людей составлены только протоколы, которые можно попробовать обжаловать в суде.

- Многие суды выносят решение не по региональным, а по федеральным законам. И нам нужно дождаться заседания и его итога, - сказал «КП» адвокат Леонид Ольшанский.

Напомним, что с понедельника в Москве вводится пропускная система на улицах. И службы Страстной седмицы в храмах пройдут без прихожан. Верующих попросили молиться дома.