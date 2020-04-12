2020-04-12T20:19:34+03:00
Звезды

Елена Летучая сломала ребро

Телеведущая покинула телепроект «Танцы со звездами» из-за травмы
Инна ФЕДОТОВА
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Елена Летучая получила травму. Фото: Телеканал "Россия"Елена Летучая получила травму. Фото: Телеканал "Россия"
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Сегодня на телеканале «Россия» прошел второй тур проекта «Танцы со звёздами». Сегодня из соревнований выбывает одна из самых красивых пар. Елена Летучая покинула «Танцы со звездами» из-за серьезной травмы — телеведущая сломала ребро, готовясь к первому выступлению. Летучая призналась, что ещё неделю назад перед выходом на паркет просила сделать ей укол, чтобы справиться с болью. Елена думала, что это обычный ушиб, ведь ради красивого танца она много тренировалась, и испытывала непривычные для себя нагрузки. Хотя чаще всего травмы происходят именно из-за неопытности танцоров: одно неловкое движение может обернуться травмой...

У Летучей боль оказалась настолько сильной, что ей пришлось обратиться к врачу, так она узнала о серьезной травме. Сломанное ребро не позволит участвовать в танцевальном шоу. Члены жюри были огорчены, но поддержали участницу шоу. Жюри предложило паре выступить в шоу позднее со специальным номером, когда Лене врач разрешит продолжать тренировки.

Партнёром Елены Летучей в шоу стал 25-летний американский танцор Влад Квартин, который специально прилетел в Россию для участия в шоу «Танцы со звёздами». Поклонники Летучей сожалеют о том, что Лена покинула телепроект. «Надо же любимая пара! Как жаль — ждем возвращения в шоу», «теперь буду болеть за Варнаву», «травма тяжелая — надо лечиться». Такие послание поклонники оставляют на странице Летучей в соцсетях. По итогам сегодняшнего дня в шоу «Танцы со звездами» лидирует пара Екатерина Варнава и Денис Тагинцев. Телезрители также могут голосовать за своих любимчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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