Елена Летучая сломала ребро
Сегодня на телеканале «Россия» прошел второй тур проекта «Танцы со звёздами». Сегодня из соревнований выбывает одна из самых красивых пар. Елена Летучая покинула «Танцы со звездами» из-за серьезной травмы — телеведущая сломала ребро, готовясь к первому выступлению. Летучая призналась, что ещё неделю назад перед выходом на паркет просила сделать ей укол, чтобы справиться с болью. Елена думала, что это обычный ушиб, ведь ради красивого танца она много тренировалась, и испытывала непривычные для себя нагрузки. Хотя чаще всего травмы происходят именно из-за неопытности танцоров: одно неловкое движение может обернуться травмой...
У Летучей боль оказалась настолько сильной, что ей пришлось обратиться к врачу, так она узнала о серьезной травме. Сломанное ребро не позволит участвовать в танцевальном шоу. Члены жюри были огорчены, но поддержали участницу шоу. Жюри предложило паре выступить в шоу позднее со специальным номером, когда Лене врач разрешит продолжать тренировки.
Партнёром Елены Летучей в шоу стал 25-летний американский танцор Влад Квартин, который специально прилетел в Россию для участия в шоу «Танцы со звёздами». Поклонники Летучей сожалеют о том, что Лена покинула телепроект. «Надо же любимая пара! Как жаль — ждем возвращения в шоу», «теперь буду болеть за Варнаву», «травма тяжелая — надо лечиться». Такие послание поклонники оставляют на странице Летучей в соцсетях. По итогам сегодняшнего дня в шоу «Танцы со звездами» лидирует пара Екатерина Варнава и Денис Тагинцев. Телезрители также могут голосовать за своих любимчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU