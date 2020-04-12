Генотип победителей

День Космонавтики является в хронологии наших праздников естественным дополнением ко Дню Победы, прологом к нему. Как Вербное воскресенье является прологом Пасхе.

В этом была конечно и самая настоящая историческая логика. Одержав величайшую военную победу в своей истории, исторической России после 1945 года был нужен вызов, сопоставимый по масштабу этой победе.

Восстановление разрушенной войной страны, строительство сотен городов, тысяч сел, заводов, домов, дорог. Все это было очевидным, разумным и естественным. Но конечно не великим. Полмира приходили в себя после войны.

А русские после 9 мая 1945 года уже чувствовали, что их место в истории уже вписано среди великих народов – римлян, вавилонян, древних евреев...

Космос стал еще одной великой Победой, которая гарантировала нам место в Вечности.

Искренняя улыбка Гагарина покорила весь мирФото: EAST NEWS

Когда досужие комментаторы уныло спорят о том, стоила ли победа в космической гонке тех жертв, которые принес ради нее народ, и без того измученный страшными лишениями, на этот вопрос нет ответа. Точнее, он есть.

Он из той же области, что и известный опрос о том, не нужна ли была Блокада и не стоило ли сдать немцам Ленинград еще зимой 1941-го.

У тех, кто задает этот вопрос, ответ есть. У нас – тоже.

Мы с теми, кто не сдал Ленинград, несмотря на неисчислимые жертвы. Мы с теми, кто отправил Гагарина в космос, несмотря на послевоенный голод и лишения.

12 апреля 1961 года и 9 мая 1945-го разделяли всего 16 лет.

Даже для одной человеческой жизни это не так уж много, а для истории страны оба события вообще спрессованы в один миг.

Лозунг «Слава советскому народу! Народу-победителю» после 1961 года больше ни у кого в мире не мог вызвать никаких сомнений и никакой иронии.

Юрий Гагарин и Валентина ТерешковаФото: EAST NEWS

Да никто и не сомневался. Вероятно, не было больше такого дня в человеческой истории, как 12 апреля 1961 года, когда абсолютно все люди, на всех континентах, всех цветов и оттенков кожи испытывали такое потрясенное состояние счастья. Человек вырвался во Вселенную.

Это – наше самое важное наследие. Не ракеты, не трубопроводы и не сотни заводов. Генотип победителей, титанов духа, сверхчеловеков, способных дотянуться до звезд. Вот, что досталось нам в наследство.

С таким анамнезом нам ли бояться? Нам ли впадать в уныние от смешных неурядиц вроде вынужденного двухнедельного сидения дома?

Имея таких предков и такую историю, становится стыдно даже за излишний трагизм, с которым мы без устали говорим по поводу происходящего.

Нам, по нашей изнеженности и непривычке к трудностям, Господь предложил самый легкий крестик из тех, на которые мы могли рассчитывать.

Мы потерепим. У нас впереди еще много по-настоящему важных дел. Нас звезды ждут.