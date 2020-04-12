По следам Алсу: Дочь Аршавина и Барановской штурмует шоу Dance Революция

Казалось бы, только зажили раны на теле Первого канала после скандала с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой в детском «Голосе», как пришло новое испытание.

Еще один звездный ребенок, дочь бывшего футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской — Яна.

baranovskaya_tv Каждый день собираюсь посмотреть сериал))))) и никак не соберусь вчера весь вечер на телефоне с друзьями и просто с детьми , а ещё к нам переехала моя сестра семья Берегите друг друга

Тут, конечно, напрашивается сравнение с Микеллой Абрамовой.

Во-первых, девочки — ровесницы. Дочь Алсу пришла в шоу «Голос.Дети» в 10 лет, дочь Аршавина — в 11.

Во-вторых, у обеих — звездные родители.

В-третьих, и Микелла, и Яна любят музыку. Только если одна танцует, то вторая — поет.

Но главное — фактор справедливости, который всегда заботит людей. Зрители наверняка удивятся, что дочь ведущей Первого канала Юлии Барановской (с Александром Гордоном ведет шоу «Мужское/Женское») участвует в конкурсе на общих основаниях.

Правда, запрета на это нет.

С другой стороны, такой прецедент — отличный экзамен и для судей проекта, и для канала. За девочкой будут следить пристальнее всего. И если Алла Сигалова, Вера Брежнева и Сергей Полунин оступятся, их мгновенно призовут к ответу (Микелла Абрамова поначалу ровно шла по ходу шестого сезона детского «Голоса», но в финале выступила ТАК, что все вопросы отпали). Яна Аршавина выступила пока всего однажды — в отборочном туре — и судьи сочли выступление Яны талантливым. Пожалуй, можно доверять.

- Иногда я в себе вообще не уверена, - признает девочка. - Но потом собираюсь, ругаюсь на себя: «Почему ты так сделала?». И это работает.

Оказывается, Аршавина давно занимается танцами — с пяти лет, в интернете можно найти много записей с выступлениями девочки.

Аршавина Яна - "На связи".Современный танец

Из номера очевидно, что девочка пластичная, хорошо чувствует ритм и музыку. Она энергично станцевала хип-хоп под главный хит украинского артиста Монатика «Кружит», выполнив без помарок несколько сложных акробатических элементов. Вера Брежнева даже не удержалась и вскочила, чтобы пританцовывать под мелодию земляка. Выглядело это зажигательно. По крайней мере, пройти отбор Яна была достойна — все трое арбитров одобрительно нажали рычаги.

- Есть индивидуальность, потрясающая чистая нота, которая редко встречается в девочках такого возраста, - отметила Алла Сигалова. - Прекрасно. Вы мне понравились.

Другой вопрос, как она проявит себя на дистанции. И как судьи смотрят на работу еще молодой и неопытной девочки, что соревнуется со взрослыми танцорами. В проекте Dance Революция Яна чуть ли не самая юная участница.