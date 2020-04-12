Как вернуть деньги за авиабилет, который отменили из-за карантина: советы юриста

«КП» публиковала множество историй россиян, застрявших за рубежом из-за коронавирусной блокады. И почти везде — одно и то же: мы заплатили за авиаперелёт огромную сумму (порою и 200 тысяч рублей), но перевозчик неожиданно отменил рейсы, мы остались ни с чем, до сих пор в чужой стране, а деньги не возвращают.

Реально ли взыскать их с нерадивой авиакомпании? Об этом «Комсомолке» рассказал кандидат юридических наук, доцент МГИМО, адвокат Константин Трапаидзе.

1. Российская а/к возвращает нам деньги… в виде «бонусный рублей в личный кабинет», на которые предлагается «купить новые билеты», хотя не ясно, когда вообще полёты возобновятся. Это нормально?

Такая практика не соответствует требованиям Воздушного кодекса РФ. В случае отмены рейса денежные средства должны быть возвращены пассажиру по его письменному требованию. Причём «письменным требованием» считается и ваше письмо в адрес авиакомпании по электронной почте.

2. Допустим, меня «нагрела» иностранная а/к, писал ей много раз — молчит. По какому адресу мне подавать на неё в суд — по месту «прописки» её российского представительства?

В соответствии с Гражданским кодексом РФ и законом РФ «О защите прав потребителей» — судиться с иностранной авиакомпанией допустимо в суде Российской Федерации по месту жительства истца.

Доцент МГИМО, адвокат Константин Трапаидзе.Фото: Личный архив героя публикации

3. Но из-за карантина суды работают — или нет?

Вы правы, из-за сложившейся ситуации суды в России, в частности, в Москве и Московской области, не проводят судебные заседания. Однако они по-прежнему принимают исковые заявления, отправленные по почте.

К этому заявлению следует приложить все документы: электронные авиабилеты, выписку о списании денег при покупке, уведомление авиакомпании об отмене рейса, вашу переписку с авиакомпанией и прочее (достаточно приложить копии, скриншоты, выгрузку из онлайн-банка и так далее).

Конечно, чтобы грамотно составить иск, желательно обратиться к юристу, благо, они тоже теперь работают на удалёнке.

4. Я покупал билет не прямо на сайте авиакомпании, а через сайт-агрегатор (или у турагента), там было дешевле. А теперь авиакомпания утверждает, что вообще не продавала мне такого билета. Что делать, с кем судиться?

В таком случае необходимо одновременно подавать в суд и на авиакомпанию, и на сайт-агрегатор.

5. Говорят, что время пандемии считается «форс-мажором», поставщики товаров и услуг (в нашем случае — авиакомпании) имеют полное право не вернуть вам оплату, и их по закону нельзя наказать — «форс-мажор же».

Это неправда. Во-первых, Правительство РФ не вводило режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, нет юридического повода для объявления «форс-мажора». Во-вторых, Воздушный кодекс РФ в таком случае тоже защищает пассажира и предусматривает его право на возврат стоимости билета.

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