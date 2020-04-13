Минобороны России к 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистских оккупантов опубликовало рассекреченные документы

К 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистских оккупантов министерство обороны России опубликовало уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива ведомства. Таким образом, Минобороны в рамках проекта «Салюты освобождения» продолжает серию публикаций архивных материалов, посвященных освобождению крупнейших городов Европы советскими войсками в годы Второй Мировой войны.

13 апреля 1945 года после ожесточенных боев Красная Армия избавила от немецко-фашистской оккупации столицу Австрии — город Вену. Посетители нового раздела «Венский вальс Победы» могут ознакомиться с ранее неизвестными историческими документами — боевыми донесениями и сводками с фронтов, отчетами и схемами наступления советских войск, наградными листами, приказами Верховного Главнокомандующего, а также с воспоминаниями непосредственных участников тех далеких событий и уникальными фотодокументами.