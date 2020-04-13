2020-04-13T10:48:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 13 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 2558 человек

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 13 апреля 2020
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Фото: REUTERS
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Новые данные о количестве заболевших коронавирусом в понедельник, 13 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса. За последние сутки в России подтверждены 2558 новых случаев заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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