Новые случаи заражения коронавирусом в России на 13 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 2558 человек
Новые данные о количестве заболевших коронавирусом в понедельник, 13 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса. За последние сутки в России подтверждены 2558 новых случаев заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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