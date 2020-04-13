Новые случаи заражения коронавирусом в России на 13 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 2558 человек

Новые данные о количестве заболевших коронавирусом в понедельник, 13 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса. За последние сутки в России подтверждены 2558 новых случаев заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус теперь с нами навсегда. Как грипп или простуда

Академик РАН, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев прокомментировал, почему коронавируса не стоит бояться (подробности)