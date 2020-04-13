Коронавирус в Китае, последние новости на 13 апреля 2020: за сутки выявлено 108 случаев заражения, умерли двое

За последние сутки в Китае выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 13 апреля, в КНР от COVID-19 умерли двое, выздоровели 88 пациентов. Об этом стало известно из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Сообщается, что из 108 новых случаев 98 ввозные, а остальные 10 местные. Семь обнаружены в провинции Хэйлунцзян, что граничит с Россией, три - в Гуадун.

- Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 160 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1156 человек (121 человек находится в тяжелом состоянии), 77 663 человека выписаны из больниц, 3341 скончались, - сообщает ведомство.

Тем временем издание «Пэнпай» сообщает, что власти Китая предварительно одобрили проведение первой и второй фазы клинических испытаний вакцины против новой коронавирусной инфекции. Известно, что это вторая по счету вакцина против COVID-19, которая получила разрешение на испытания.