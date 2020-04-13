Коронавирус в Испании, последние новости на 13 апреля 2020: количество зараженных увеличилось на 704

По состоянию на 13 апреля, в Испании случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 704. Теперь общее количество больных составляет 166 831. Зафиксированных случаев смертей от COVID-19 сегодня увеличилось на 96 и составило 17209. Напомним, что 12 апреля в Испании от вируса скончались 619 человек, и это самое большое количество жертв за последние три дня. Выздоровевших и выписанных из больниц на 13 апреля не изменилось и равняется 62391 человек.

Больницы страны перегружены, а правительство работает без остановки, чтобы получить для клиник и медиков оборудование и защитные маски с одеждой.

Накануне 12 апреля фонд «Барселоны» передал в больницы Каталонии первую партию медицинских материалов. В набор входит 15 000 комплектов СИЗ (средств индивидуальной защиты). Все это будет распределено среди различных больниц и медработников, сообщается на сайте футбольного клуба.

В стране по-прежнему действуют самые жесткие ограничительные меры, выйти из дома можно только по острой нужде - в магазин или аптеку.