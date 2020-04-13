Как с пандемиями боролись Иван Грозный и Сталин

Коронавирус - далеко не первая зараза, разразившаяся на планете и в России. Историк и писатель Александр Мясников рассказал «КП», как подобные напасти меняли судьбу страны и как с ними справлялись.

ПАНДЕМИЯ ОЗНАЧАЕТ - «ВСЕНАРОДНАЯ»

- Чем вообще эпидемия отличается от пандемии?

- Слово эпидемия в переводе с греческого означает «повальная болезнь среди народа». То есть, эпидемия – это прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей, проживающих в конкретной местности. Считается, что об эпидемии можно говорить, когда какое-то заболевание выявлено у 5% населения страны.

Если инфекция переходит границы региона и распространяется в нескольких странах одновременно, то она перерастает в пандемию. Слово «пандемия» - от греческого «пандемос», что означает «принадлежать всем», «всенародная». Вспышка глобального масштаба.

- Когда Россия впервые столкнулась с эпидемиями и пандемиями?

- Со времени появления Русского государства. Например, подробные сведения о повальной смертельной болезни относятся к 1092 году. Летописи говорят, что «мор бысть мног», то есть сопровождался необычайной смертностью, и в 1158 году, а затем, в 1187 году Русскую Землю снова посетил какой-то «мор». В XIII столетии мы вновь встречаем в летописях сообщения о «море» на Руси. Особо летописцы отмечать смертность в 1230 году в Смоленске. И это список можно продолжать долго.

МОНГОЛЫ ВЫПУСТИЛИ ЧЕРНУЮ СМЕРТЬ

- Чума XIV века - Черная смерть даже в этом списке стоит особняком?

- Эта пандемия выкосила пол Европы, а затем пришла на Русь. И от нее умирали не только простые люди, но и великие князья. Чума свела в могилу сыновей Ивана Калиты, великого князя владимирского и московского Симеона Гордого и великого князя Ивана Красного. От чумы скончался и князь брянский Дмитрий Романович и многие, многие другие.

Началась же она из-за первого в истории применении бактериологического оружия, произошедшего на территории Крыма. В 1346 году войско золотоордыского хана Джанибека подошло к стенам Кафы, нынешней Феодосии, тогда находившейся под властью Генуи. Джанибек приступил к изнурительной осаде крепости. Но случилось так, что вместе с ордынцами по великому шёлковому пути в Крым пришли торговые караваны. Пришли и принесли чуму, зародившуюся где-то в глубинах Китая. И вот тогда, чтобы сломить осажденных генуэзцев хан Джанибек приказал грузить тела умерших от чумы на катапульты и перебрасывать через стены в Кафу. Так он придумал новый способ борьбы с врагом. Генуэзцы в ужасе кинулись на корабли и спешно отплыли в Европу. Этот путь из Кафы в Геную осилили не все. Случалось так, что по дороге погибал весь экипаж корабля и пассажиры. Представьте себе лазурное Средиземное море, по которому плавают корабли с мертвецами.

Кстати, часть кораблей унесло в Атлантику и затем прибило к берегам Северной Европы. Последствия появления там таких «чумных подарков» понятны. Именно из Северной Европы «черная смерть» и пришла на Русь.

- То есть это была одна из первых медицинских катастроф мирового масштаба?

- Тот оглушительный взрыв пандемии был величайшим бедствием. Только представьте, что потребовалось не менее 110-120 лет, чтобы количество населения в Европе достигло прежнего уровня, которое было до чумы.

«Чумной бунт в Москве», акварель Эрнеста Лисснера. Фото: Commons.wikimedia.org

НА РУСИ С МОРОМ БОРОЛИСЬ ЛУКОМ И ОБЕТНЫМИ ЦЕРКВЯМИ

- Как вообще боролись с эпидемиями на Руси?

- Народными средствами, конечно, в первую очередь луком и чесноком. Был и берёзовый деготь. И, кроме того, скажем так, не очень медицинскими средствами. Например, в 1360 году, псковичи в отчаянии, осознавая своё бессилие перед очередным мором, отправили послов в Великий Новгород, прося владыку приехать к ним и благословить город. Архиепископ Алексей приехал, обошел город с крестным ходом, и после этого, по заверению летописца, мор прекратился.

А ещё, чтобы одолеть «мор» строили обетные церкви. Так назывались церкви, которые нужно было возвести по обету за один день, для того, чтобы мор прекратился. И возводили.

- Не существовало даже смутного представления не только о заразности болезни, но и о заражении местности, где она свирепствовала?

- В общем, да. Хотя о том, что на Руси лекари были с XI века, известно. Но об их деятельности во время эпидемий, в летописях нет ни слова. Их главная задача до XVII столетия заключалась только в лечении великих князей, а во время эпидемий их роль, по-видимому, сводилась к нулю. Народ же относился к повальным болезням, как к чему-то фатальному и неизбежному. Все эти напасти, и чуму, и оспу, называли бичом Божьим, и поэтому считалось излишним, или даже неправильным, искать спасение в каких-то средствах. Хотя примерно с XIV века на пути предполагаемого движения заразы стали жечь костры.

- А когда поняли, что с этим надо бороться по-настоящему?

- При Иване Грозном. В 1556 году, когда моровая язва дошла до Можайска, Иван IV Васильевич приказал устроить там заставу и не пропускать в Москву никого из мест, в которых господствовал мор. Точно так же, в следующем году, во время войны с Польшей из-за Ливонии русские полководцы приостановили наступление, опасаясь заразной болезни, свирепствовавшей в Ливонии.

Художник В.Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный», фрагмент.

При сыне царя Алексея Михайловича – Фёдоре, в Москве появился первый госпиталь, а при младшем брате Фёдора – Петре I Алексеевиче медицина, в том числе военная, впервые обрела господдержку.

«ИСПАНКУ» В ЕВРОПУ ЗАВЕЗЛИ АМЕРИКАНСКИЕ СОЛДАТЫ

- Наверняка помимо всем известных чумы и оспы были и другие не менее заразные болезни?

- От каких только хворей не страдало человечество. Более 4000 лет назад оно столкнулось с малярией. Об этом мы знаем из древнегреческих текстов. Бушевали холера и тиф, сопровождавшие почти все войны. К ним присоединялась корь — одно из самых заразных заболеваний в мире. Скарлатина. А еще случалось массовое отравление спорыньёй вызывавшей психоз, галлюцинации, сухую гангрену («огонь святого Антония») и нарушение центральной нервной системы («пляски святого Витта»). И, конечно, «испанка», от которой погибли миллионы людей во всех концах планеты. Жертв «испанки» было больше, чем от всех мировых войн ХХ века.

- «Испанка» ведь завершила Первую мировую войну?

- Скорее, она её продлила. Этот страшный вирус завезли в Европу американские солдаты в последний год войны. Осенью 1918 года, когда фронтовики уже стали разъезжаться по домам – они распространили, точнее растащили вирус по всей Европе. Отсюда и это чудовищное количество жертв на всех континентах и даже в Африке, где бесследно исчезли целые племена.

- А вообще есть какая-то взаимосвязь между войнами и эпидемиями?

- К сожалению, прямая. Судите сами, во время русско-турецкой войны 1828-29 годов, небоевые потери нашей армии из-за тифа более, чем в пять раз превосходили потери на полях сражений. В период Крымской войны 1853-56 годов около 160 тысяч человек переболело тифом и около четверти из них умерли.

Во время Первой мировой войны половина русской армии переболела цингой, за цингой шли брюшной тиф, дизентерия, холера, окопный нефрит, туберкулез. Экзюпери заметил: «Война – не приключение. Война – это болезнь». Писатель не зря поставил между ними знак равенства. Раковая опухоль войны поражает тело человечества страшными метастазами – всевозможными эпидемиями, инфекциями и прочими патологиями.

СТАЛИН СОЗДАЛ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ РАЗВЕЗДКУ

- Но вот же во время Великой Отечественной ни в стране, ни на фронте не было эпидемий. Почему?

- Потому что уровень организации эпидемиологической службы был крайне высоким. Уже в первые месяцы войны было утверждено постановление Наркомздрава «О мероприятиях по предупреждению эпидемических заболеваний в стране и Красной Армии».

- А что это были за мероприятия?

- Санитарно-контрольные пункты на дорогах и железнодорожных станциях. Банно-прачечные дезинфекционные комбинаты. В самой армии были санитарно-эпидемиологические отряды, обмывочно-дезинфекционные роты.

А вот когда Красная Армия перешла в наступление и вышла к границам СССР, возникла реальная опасность заноса в войска инфекций. Враг выпускал из лагерей военнопленных, больных сыпным тифом. Специально оставлял отравленную пищу и зараженную одежду. И тут на высоте оказались наши ученые, создавшие противосыпнотифозную вакцину.

Но самое интересное, и об этом мало, кто знает, во время войны была создана санитарно-эпидемиологическая разведка! Она шла впереди войск. Именно на ней лежала ответственность за выявление и ликвидацию очагов всякой заразы. Об этих разведчиках никто и никогда не писал книги и фильмы не снимал.

- А с чем им приходилось сталкиваться?

- С самыми невероятными ситуациями и в том числе с болезнями, которые к этому времени не регистрировались на территории СССР. Это возвратный тиф, дифтерия и полиомиелит, скарлатина, эпидемические гепатиты. Сибирская язва и бешенство. Вспышки туляремии и столбняка.

- То есть, во время Великой Отечественной со всем этим справились?

- Конечно! Военные медики вылечивали 90% больных и 82% раненых. Представляете! Не зря Рокоссовский сказал, что войну выиграли раненые. То есть, те, кто вернулся в строй после ранений и болезней. А таких за всю войну было 17 миллионов.

Военные медики во время переливания крови раненому красноармейцу в полевом госпитале на Западном фронте, 1942 г. Фото: Леонид Доренский/ТАСС

- Значит при правильном отношении к любой эпидемии или даже пандемии, можно быть уверенным в конечном положительном результате?

- Безусловно. И здесь очень важно отношение к этой проблеме власти. Будет осознание и воля, будет и победа.

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