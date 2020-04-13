2020-04-13T11:48:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 13 апреля 2020: борьба с панэпидемией сделала воздух в городах гораздо чище

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 13 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По данным университета Хопкинса по состоянию на утро 13 апреля, в Индии зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране составляет 9240 человек. Жертвами опасной инфекции стали 331 человек, еще 1096 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

На сегодняшний день Индия занимает 19 место в мире по количеству активных случаев заражения коронавирусом. При этом по числу выздоровлений страна расположилась на 24 месте, а по количеству смертей - на 22.

В ИНДИИ РАЗРЕШИЛИ ЛОВИТЬ РЫБУ

В Индии вновь разрешили ловить рыбу, об этом сообщает местное издание The Hindu. Из-за распространения коронавируса в стране не только ограничили транспортное передвижение, но и запретили работу многих предприятий. Однако уже 10 апреля по решению властей Индии все ограничения на ловлю рыбы были сняты, а все предприятия, занимающиеся ловлей рыбы, перевозкой, хранением и изготовлением рыбной продукции могут работать при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм и социального дистанцирования.

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ СДЕЛАЛА ВОЗДУХ В ГОРОДАХ ЧИЩЕ

Введение особого режима в Индии привело к тому, что в крупных городах воздух очистился более чем на 50 процентов. Как сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на отчеты местных экологов, в Газиабаде, Дели, Нойде, Большой Нойде и Гургаоне уровень пыли, выхлопных газов и заводского дыма снизился почти вдвое. Это связано с тем, что в городах практически перестал ходить транспорт, а многие предприятия остановили свою работу. Местные жители признаются, что никогда в жизни не дышали таким свежим воздухом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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