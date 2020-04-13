Коронавирус в Германии, последние новости на 13 апреля 2020: количество выздоровевших превысило число активных случаев заболевания

По данным института Хопкинса, по состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Германии зарегистрировано 847 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных в стране составляет 127854 человека. За сутки от осложнений болезни скончались 61 человек, общее число жертв опасного вируса достигло 3022 человек. Данных о новых выздоровевших на 13 апреля 2020 года нет, их количество по-прежнему составляет 64300 человек. При этом в стране число выздоровевших пациентов впервые превысило количество активных случаев болезни – 60532.

В данный момент Германия занимает 6 место в мире по количеству активных болезней. При этом по числу выздоровлений страна расположилась на 4 месте, а по количеству смертей - на 9.

В ГЕРМАНИИ ОРГАНИЗУЮТ ПОСТАВКУ ЗАЩИТНЫХ МАСОК ИЗ КИТАЯ ПОЕЗДАМИ

В Германии решили организовать доставку респираторных масок и защитных костюмов по железной дороге. Об этом сообщил глава Минтранса ФРГ Андреас Шойер в интервью газете Bild am Sonntag. Теперь помимо доставок самолетами (около 40 миллионов респираторных масок в неделю) дополнительно из Китая в Германию еженедельно будет поставляться от 20 до 40 тонн защитных масок и других средств индивидуальной защиты, которые будут распределяться между домами престарелых, больницами и учреждениями по уходу. Проект уже получил название «Железнодорожный мост Евразия»: из Китая поезда будут сначала следовать в Казахстан, оттуда – в Калининград, а уже оттуда груз будет доставляться на судах в Росток.