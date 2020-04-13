2020-04-13T11:48:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 13 апреля 2020: число жертв от COVID-19 превысило 10 тысяч человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании на 13 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По данным университета Хопкинса по состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Великобритании зарегистрировано 351 новый случай заражения, и общее количество инфицированных коронавирусом достигло уже 85208 человек. Число жертв COVID-19 достигло 10629 человек, при этом выздоровели и выписались из клиник 344 пациента.

На сегодняшний день Великобритания занимает 5 место в мире по количеству активных случаев заболевания. При этом по числу выздоровлений страна расположилась на 205 месте, а по количеству смертей - на 5.

ЭКСПЕРТЫ ОПАСАЮТСЯ, ЧТО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ БУДЕТ ОГРОМНОЕ ЧИСЛО ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА

Стремительный рост смертности от коронавируса в Великобритании вызывает опасения у многих экспертов. Так, например, аналитики благотворительного фонда Wellcome Trust, который финансирует медицинско-биологические исследования, полагают, что Великобританию ожидает самый мрачный вариант развития пандемии коронавируса. Об этом сообщил директор фонда Джереми Фаррар в интервью телеканалу BBC.

Эксперт призвал систему здравоохранения Великобритании увеличить производство тестов на COVID-19, а также провести массовое тестирование среди населения. Очевидно, что Соединенное королевство может ожидать новая вспышка смертности, и только создание прививки и массовая вакцинация может остановить пандемию коронавируса, но на это потребуется еще несколько месяцев – минимум год.

Также стало известно, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который лечился от коронавируса и даже находился в палате интенсивной терапии, наконец, выписали из лондонского госпиталя Святого Томаса. Но вернуться к своим делам премьер-министр сможет только через месяц, который ему потребуется для восстановления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
«Закроют в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Новости 24
Госавтоинспекция России приостановила прием экзаменов на права
В ОПЕК+ раскрыли детали нового соглашения
Киево-Печерская лавра закрывается на карантин
Киево-Печерская лавра закрывается на карантин
Ситимобил бесплатно отвезет доноров на сдачу крови по всей России
Итальянский певец Аль Бано выразил благодарность российским медикам
Юрист рассказал, сколько раз за день водителя могут оштрафовать за езду без пропуска по Москве
Кудрин: число безработных в России в 2020 году увеличится в три раза
Эксперты предупредили о психологических проблемах, связанных с долгой изоляцией
Ученые в Южной Корее выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус
Врач рассказала о дыхательной гимнастике для здоровья легких
Более половины новых заболевших в Москве младше 45 лет
Исследователи предлагают тестировать лекарство от COVID-19 на кошках
Число заболевших коронавирусом в России на 13 апреля 2020 увеличилось до 18 328
Самолет экстренно вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за задымления в кабине
Система выдачи цифровых пропусков отбила ряд хакерских атак
Курс рубля на 13 апреля 2020: доллар упал до 73,45 рубля, евро - до 80,5
Генпрокуратура обнаружила фейки о сотнях погибших от коронавируса
В Москве еще 150 человек вылечились от коронавируса
Вузы помогут студентам с трудоустройством во время пандемии
Московские власти будут ежедневно проверять выполнение каршерингом введенного мэром запрета