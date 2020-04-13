Коронавирус в Великобритании, последние новости на 13 апреля 2020: число жертв от COVID-19 превысило 10 тысяч человек

По данным университета Хопкинса по состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Великобритании зарегистрировано 351 новый случай заражения, и общее количество инфицированных коронавирусом достигло уже 85208 человек. Число жертв COVID-19 достигло 10629 человек, при этом выздоровели и выписались из клиник 344 пациента.

На сегодняшний день Великобритания занимает 5 место в мире по количеству активных случаев заболевания. При этом по числу выздоровлений страна расположилась на 205 месте, а по количеству смертей - на 5.

ЭКСПЕРТЫ ОПАСАЮТСЯ, ЧТО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ БУДЕТ ОГРОМНОЕ ЧИСЛО ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА

Стремительный рост смертности от коронавируса в Великобритании вызывает опасения у многих экспертов. Так, например, аналитики благотворительного фонда Wellcome Trust, который финансирует медицинско-биологические исследования, полагают, что Великобританию ожидает самый мрачный вариант развития пандемии коронавируса. Об этом сообщил директор фонда Джереми Фаррар в интервью телеканалу BBC.

Эксперт призвал систему здравоохранения Великобритании увеличить производство тестов на COVID-19, а также провести массовое тестирование среди населения. Очевидно, что Соединенное королевство может ожидать новая вспышка смертности, и только создание прививки и массовая вакцинация может остановить пандемию коронавируса, но на это потребуется еще несколько месяцев – минимум год.

Также стало известно, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который лечился от коронавируса и даже находился в палате интенсивной терапии, наконец, выписали из лондонского госпиталя Святого Томаса. Но вернуться к своим делам премьер-министр сможет только через месяц, который ему потребуется для восстановления.