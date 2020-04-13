Коронавирус в Швеции, последние новости на 13 апреля 2020: число выздоровевших от COVID-19, наконец, превысило количество заболевших

По данным университета Хопкинса на утро 13 апреля 2020 года в Швеции зарегистрировано 10483 случаев заболевания коронавирусом. 839 пациентов находятся в тяжелом или критическом состоянии в реанимации, на искусственной вентиляции легких. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 899 человек, а выздоровевших – 381 пациентов.

Сейчас Швеция занимает 18 место в мире по количеству активных случаев болезней. При этом по числу выздоровлений страна расположилась на 45 месте, а по количеству смертей - на 15.

В ШВЕЦИИ ДО СИХ ПОР ОТКРЫТЫ КАФЕ, МАГАЗИНЫ И ШКОЛЫ

Политика правительства Швеции в период борьбы с пандемией коронавируса по-прежнему удивляет многих. Пока в других странах вводится режим ЧС, объявляется карантин, закрываются большинство предприятий, а людям запрещают выходить из дома без крайней надобности, в Швеции до сих пор работают школы, открыты торговые центры и магазины, кафе и рестораны. Дело в том, что правительство Швеции решило, что граждане в стране сознательные и разумные, а значит, сами постараются по возможности оставаться дома, избегать людных мест, не собираться толпами и соблюдать социальную дистанцию, если не хотят заразиться коронавирусом. Такая тактика вызвала жесткую критику президента США Дональда Трампа. Как сообщает CNN, он заявил, что «Швеция пострадает, очень, очень сильно». В ответ главный санитарный врач-эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл парировал, что страна «фантастически» справляется с коронавирусом и без полной самоизоляции благодаря развитой системе здравоохранения и сознательности граждан.

Напомним, что на прошлой неделе шведские СМИ сообщили о 70 пациентах госпиталя, заразившихся коронавирусом на вечеринке на вилле после музыкального фестиваля.