2020-04-13T11:48:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Швеции, последние новости на 13 апреля 2020: число выздоровевших от COVID-19, наконец, превысило количество заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Швеции на 13 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Швеция по-прежнему не вводит жесткие ограничения, надеясь на сознательность гражданШвеция по-прежнему не вводит жесткие ограничения, надеясь на сознательность гражданФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По данным университета Хопкинса на утро 13 апреля 2020 года в Швеции зарегистрировано 10483 случаев заболевания коронавирусом. 839 пациентов находятся в тяжелом или критическом состоянии в реанимации, на искусственной вентиляции легких. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 899 человек, а выздоровевших – 381 пациентов.

Сейчас Швеция занимает 18 место в мире по количеству активных случаев болезней. При этом по числу выздоровлений страна расположилась на 45 месте, а по количеству смертей - на 15.

В ШВЕЦИИ ДО СИХ ПОР ОТКРЫТЫ КАФЕ, МАГАЗИНЫ И ШКОЛЫ

Политика правительства Швеции в период борьбы с пандемией коронавируса по-прежнему удивляет многих. Пока в других странах вводится режим ЧС, объявляется карантин, закрываются большинство предприятий, а людям запрещают выходить из дома без крайней надобности, в Швеции до сих пор работают школы, открыты торговые центры и магазины, кафе и рестораны. Дело в том, что правительство Швеции решило, что граждане в стране сознательные и разумные, а значит, сами постараются по возможности оставаться дома, избегать людных мест, не собираться толпами и соблюдать социальную дистанцию, если не хотят заразиться коронавирусом. Такая тактика вызвала жесткую критику президента США Дональда Трампа. Как сообщает CNN, он заявил, что «Швеция пострадает, очень, очень сильно». В ответ главный санитарный врач-эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл парировал, что страна «фантастически» справляется с коронавирусом и без полной самоизоляции благодаря развитой системе здравоохранения и сознательности граждан.

Напомним, что на прошлой неделе шведские СМИ сообщили о 70 пациентах госпиталя, заразившихся коронавирусом на вечеринке на вилле после музыкального фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
«Закроют в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Новости 24
Госавтоинспекция России приостановила прием экзаменов на права
В ОПЕК+ раскрыли детали нового соглашения
Киево-Печерская лавра закрывается на карантин
Киево-Печерская лавра закрывается на карантин
Ситимобил бесплатно отвезет доноров на сдачу крови по всей России
Итальянский певец Аль Бано выразил благодарность российским медикам
Юрист рассказал, сколько раз за день водителя могут оштрафовать за езду без пропуска по Москве
Кудрин: число безработных в России в 2020 году увеличится в три раза
Эксперты предупредили о психологических проблемах, связанных с долгой изоляцией
Ученые в Южной Корее выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус
Врач рассказала о дыхательной гимнастике для здоровья легких
Более половины новых заболевших в Москве младше 45 лет
Исследователи предлагают тестировать лекарство от COVID-19 на кошках
Число заболевших коронавирусом в России на 13 апреля 2020 увеличилось до 18 328
Самолет экстренно вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за задымления в кабине
Система выдачи цифровых пропусков отбила ряд хакерских атак
Курс рубля на 13 апреля 2020: доллар упал до 73,45 рубля, евро - до 80,5
Генпрокуратура обнаружила фейки о сотнях погибших от коронавируса
В Москве еще 150 человек вылечились от коронавируса
Вузы помогут студентам с трудоустройством во время пандемии
Московские власти будут ежедневно проверять выполнение каршерингом введенного мэром запрета