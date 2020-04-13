Коронавирус в Израиле, последние новости на 13 апреля 2020: число жертв опасного вируса превысило сто человек

По данным портала koronavirus-map.ru, по состоянию на утро 13 апреля 2020 года, в Израиле зафиксировано 11235 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее количество умерших достигло 110 человек, а выздоровевших- 1689 человек. В настоящий момент в клиниках и госпиталях Израиля находятся 9436 пациентов, 181 из которых помещены в палату интенсивной терапии.

ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛСЯ БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ РАВВИН ИЗРАИЛЯ

В клинике «Шаарей Цедек» сообщили, что вечером минувшего воскресенья там скончался бывший главный раввин Израиля Рав Элияху Бакши-Дорон. Как сообщает портал gorskie.ru, 79-летнего Бакши-Дорона доставили в больницу 7 апреля с признаками атипичной пневмонии, результаты теста показала, что у него коронавирус. В воскресенье его состояние начало резко ухудшаться, и к вечеру Рав Элияху Бакши-Дорон скончался.

Элияху Бакши-Дорон был главным сефардским раввином Израиля с 1993 по 2003 годы. Он стал 104-й жертвой пандемии COVID-19 в Израиле.

В ИЗРАИЛЕ ЗАЯВИЛИ О СКОРОМ СОЗДАНИИ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

Власти Израиля анонсировали скорое создание вакцины от коронавируса, об этом сообщает газета The Jerusalem Post.По словам правительства Израиля долгожданная вакцина может уже появиться через три месяца: дело в том, что ученые уже долгое время разрабатывали вакцину против другого вида коронавируса, который встречается у кур, и возможно, что эти разработки будут эффективны в борьбе с COVID-19. Когда начнутся клинические испытания на людях, также пока неизвестно.