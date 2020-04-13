2020-04-13T11:47:25+03:00
Политика

Михаил Мишустин: онкобольные и «сердечники» не должны остаться без медпомощи

Правительство выделило более 45 миллиардов рублей на выплаты медикам
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments2
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Доме правительства РФ проводит совещание по экономическим вопросам в формате видеоконференции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССПремьер-министр РФ Михаил Мишустин в Доме правительства РФ проводит совещание по экономическим вопросам в формате видеоконференции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Изменить размер текста:

После распространения коронавируса в России властями было принято решение перепрофилировать часть больниц, отдав больше мест для больных COVID-19. После этого в некоторых регионах из больниц стали массово выписывать пациентов с обострившимися хроническими заболеваниями, были отменены онкологические и другие плановые операции. В понедельник на это обратил внимание премьер Михаил Мишустин.

- Борьба с распространением коронавируса - это сейчас основная задача нашего здравоохранения. Однако это ни в коем случае не означает, что другие больные останутся без профессиональной медицинской помощи. Люди, страдающие онкологией, сердечно-сосудистыми и другими серьезными хроническими болезнями, должны по-прежнему получать квалифицированное лечение – они будут перенаправлены в другие больницы и клиники по профилю своего заболевания, - заявил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о выделении более 45 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам. Напомним, по поручению президента выплаты врачам, оказывающим в больницах помощь больным коронавирусом составят 80 тысяч рублей в месяц, средним медицинским работникам - 50 тысяч рублей в месяц, младшим медицинским работникам - 25 тысяч рублей в месяц.

- Эти выплаты получат и те медики, которые работают в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, включая силовые и правоохранительные структуры, - уточнил Мишустин.

Правительство выделяет более 45 миллиардов рублей на доплаты медикам. Фото: REUTERS

Правительство выделяет более 45 миллиардов рублей на доплаты медикам.Фото: REUTERS

Премьер также сообщил, что в понедельник правительство утвердит решение о годовой рассрочке по налогам, уплата которых была ранее отложена на шесть месяцев. Рассрочку получат малые и средние предприятия наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса.

- Им не нужно будет все погасить за один день, сразу как закончится полугодовая отсрочка. Можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения, то есть в некоторых случаях практически до конца 2021 года, - уточнил Мишустин.

Премьер также рассказал, что на этой неделе правительство представит президенту дополнительные меры по поддержке бизнеса.

КСТАТИ

Коронавирус и рак: как во время эпидемии будут лечить онкобольных

Перепрофилирование онкостационаров под COVID-19 предназначено в первую очередь для онкологических пациентов с таким диагнозом, пояснил эксперт (подробности)

Медпомощь во время эпидемии: на что можно рассчитывать при других болезнях кроме коронавируса

«КП» выяснила, какие возможности лечения остаются у пациентов с другими диагнозами, когда все силы здравоохранения брошены на борьбу с инфекцией (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Итальянский певец Аль Бано выразил благодарность российским медикам
Юрист рассказал, сколько раз за день водителя могут оштрафовать за езду без пропуска по Москве
Кудрин: число безработных в России в 2020 году увеличится в три раза
Эксперты предупредили о психологических проблемах, связанных с долгой изоляцией
Ученые в Южной Корее выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус
Врач рассказала о дыхательной гимнастике для здоровья легких
Более половины новых заболевших в Москве младше 45 лет
Исследователи предлагают тестировать лекарство от COVID-19 на кошках
Число заболевших коронавирусом в России на 13 апреля 2020 увеличилось до 18 328
Самолет экстренно вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за задымления в кабине
Система выдачи цифровых пропусков отбила ряд хакерских атак
Курс рубля на 13 апреля 2020: доллар упал до 73,45 рубля, евро - до 80,5
Генпрокуратура обнаружила фейки о сотнях погибших от коронавируса
В Москве еще 150 человек вылечились от коронавируса
Вузы помогут студентам с трудоустройством во время пандемии
Московские власти будут ежедневно проверять выполнение каршерингом введенного мэром запрета