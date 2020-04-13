Михаил Мишустин: онкобольные и «сердечники» не должны остаться без медпомощи

После распространения коронавируса в России властями было принято решение перепрофилировать часть больниц, отдав больше мест для больных COVID-19. После этого в некоторых регионах из больниц стали массово выписывать пациентов с обострившимися хроническими заболеваниями, были отменены онкологические и другие плановые операции. В понедельник на это обратил внимание премьер Михаил Мишустин.

- Борьба с распространением коронавируса - это сейчас основная задача нашего здравоохранения. Однако это ни в коем случае не означает, что другие больные останутся без профессиональной медицинской помощи. Люди, страдающие онкологией, сердечно-сосудистыми и другими серьезными хроническими болезнями, должны по-прежнему получать квалифицированное лечение – они будут перенаправлены в другие больницы и клиники по профилю своего заболевания, - заявил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о выделении более 45 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам. Напомним, по поручению президента выплаты врачам, оказывающим в больницах помощь больным коронавирусом составят 80 тысяч рублей в месяц, средним медицинским работникам - 50 тысяч рублей в месяц, младшим медицинским работникам - 25 тысяч рублей в месяц.

- Эти выплаты получат и те медики, которые работают в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, включая силовые и правоохранительные структуры, - уточнил Мишустин.

Правительство выделяет более 45 миллиардов рублей на доплаты медикам.Фото: REUTERS

Премьер также сообщил, что в понедельник правительство утвердит решение о годовой рассрочке по налогам, уплата которых была ранее отложена на шесть месяцев. Рассрочку получат малые и средние предприятия наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса.

- Им не нужно будет все погасить за один день, сразу как закончится полугодовая отсрочка. Можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения, то есть в некоторых случаях практически до конца 2021 года, - уточнил Мишустин.

Премьер также рассказал, что на этой неделе правительство представит президенту дополнительные меры по поддержке бизнеса.

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