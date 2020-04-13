Коронавирус в Таиланде, последние новости на 13 апреля 2020: еще 28 человек заразились

За последние сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в Таиланде увеличилось на 28. Общее количество зафиксированных случаев составило 2579. По состоянию на 13 апреля 2020 года двое скончались, теперь умерших 40. 70 человек выздоровели, общее количество вылечившихся составило 1288.

Пресс-секретарьЦентра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин сообщил, что скончавшиеся – граждане Таиланда, 56 и 43 лет.

- Один из них страдал хроническими заболеваниями – диабетом и болезнью почек. Хочу выразить от имени центра по борьбе с эпидемией искренние соболезнования семьям скончавшихся, - прокомментировал Висануйотхин.

3 апреля в Таиланде ввели комендантский час в целях борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Ограничение действует с 22 часов до 4.00 до особого распоряжения на всей территории Таиланда.