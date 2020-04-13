Иммунная аптечка: ТОП 9 средств для вашей семьи

Если она нуждается в пополнении, советуем обратить внимание на препараты, о которых мы сейчас расскажем. В наш ТОП 9 средств от «Эвалар» вошли препараты и для поддержки иммунитета, и для комплексного подхода к лечению респираторных инфекций, причем по доступным ценам. Выбирайте то, что нужно именно вам и подходите к решению вопросов со здоровьем и самочувствием грамотно!

Иммунный ответ и разумная тактика

А знаете ли вы, кто раньше других вступает в борьбу с вирусами? Это особые белки интерфероны. Они реагируют на вторжение «агрессоров» значительно быстрее других звеньев иммунитета – берут вирусы в «кольцо оцепления», останавливают их размножение и препятствуют распространению по организму.

Представляем вашему вниманию лекарственное средство ОРВИС Иммуно. Он помогает стимулировать образование всех типов интерферонов, обладает иммуномодулирующим и противовирусным действием [4]. ОРВИС Иммуно хорош и для профилактики, и для лечения [5] гриппа и ОРВИ у взрослых [4]. Впрочем, о лечении мы скажем чуть позже…

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А теперь – чайная пауза! Мы уже готовим для вас чашечку быстрорастворимого Чая для иммунитета ОРВИС, способствующего поддержанию защитных сил организма [1]. Он наделен силой натуральных экстрактов сразу 4 растений – природных средств для поддержания иммунитета – листьев облепихи, корня солодки, коры ивы и кошачьего когтя. А еще чай содержит эфирные масла шалфея и мяты, витамин С и лимонный сок.

Хорошую компанию чаю составят два других препарата из серии ОРВИС.

- ОРВИС Лизоцим для горла в форме таблеток для рассасывания с лизоцимом, витаминами В5 и В6. Способствует поддержанию местного иммунитета слизистых оболочек полости рта и горла у взрослых и детей с 3 лет [2].

- ОРВИС Таблетки для горла на основе 8 натуральных эфирных масел (эвкалипта, шалфея, мяты, лимона, тимьяна, розмарина, гвоздики и лаванды), а также ментола и витамина С. Способствует поддержке нормального состояния верхних дыхательных путей и горла [3].

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ОРВИС-терапия: программа «Антивирус»

1) При первых признаках вирусной инфекции – ОРВИС Иммуно и ОРВИС Флю [5]

ОРВИС Иммуно, как мы уже отметили, способствует выработке интерферонов, которые сразу вступают в борьбу с вирусом. Только помните золотое правило: чем раньше, тем лучше. Прием ОРВИС Иммуно следует начинать при первых признаках гриппа или ОРВИ.

А облегчению проявлений простуды (повышенной температуры, озноба, головной боли, насморка, чихания, боли в мышцах и суставах, слезотечения) способствует ОРВИС Флю [6]. Это лекарственное средство в форме порошка на основе парацетамола, витамина С и фенирамина. А еще в его состав входят лимонный сок и экстракт имбиря, наделяющие напиток ярким ароматом.

Важно, что ОРВИС Флю могут принимать люди с артериальной гипертонией или сахарным диабетом, так как он не содержит фенилэфрина гидрохлорида, способствующего повышению давления, и сахара [6].

2) При насморке и гайморите – ОРВИС Рино и Аквамастер [5]

ОРВИС Рино – 100% натуральное [7] лекарственное средство, наделенное природной силой сразу пяти растений: горечавки, первоцвета, бузины, щавеля и вербены. Благодаря такому составу препарат оказывает комплексное воздействие при затяжном насморке, гайморите и других синуситах [8]. Он способствует уменьшению отека и воспаления, оттоку содержимого из придаточных пазух носа и верхних дыхательных путей, предупреждая развитие осложнений, оказывает умеренное антибактериальное и противовирусное действие [8].

ОРВИС Рино выпускается в двух лекарственных формах: в таблетках и каплях для приема внутрь, а принимать его могут как взрослые, так и дети (таблетки – с 6 лет, капли – с 2 лет) [8].

А для увлажнения слизистой оболочки носа используйте АкваМастер.

Это солевой спрей придется кстати и для взрослых, и для детей с 1 года [9]. Все мы знаем, какой дискомфорт доставляет насморк! АкваМастер – проверенное средство для гигиены носа! В период простуд возьмите за правило несколько раз в день увлажнять слизистую и проводить промывания солевым раствором для профилактики инфекционных заболеваний носа [9].

АкваМастер способствует поддержанию полноценного носового дыхания за счет увлажнения слизистой оболочки носа и разжижения слизи, уменьшению местного воспаления, удалению болезнетворных микробов, аллергенов, а также образовавшихся корочек [9].

3) При кашле – ОРВИС Бронхо Амброксол, ОРВИС Бронхо Тимьян [5]

ОРВИС Бронхо Амброксол – лекарственное средство в форме раствора на основе амброксола, способствующего облегчению кашля за счет разжижения вязкой мокроты и ее выведению при бронхите, пневмонии, хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме, бронхоэктатической болезни [5,10]. Препарат применяется для лечения как взрослых, так и детей с рождения [10].

Важно, что в отличие от сиропа амброксола раствор можно не только принимать внутрь, но и использовать для ингаляций [10].

А если вы предпочитаете растительные лекарства для лечения кашля, обратите внимание на сироп ОРВИС Бронхо Тимьян. Это 100% натуральный [7] препарат на основе экстракта травы тимьяна обыкновенного, который способствует разжижению мокроты, обладает отхаркивающим свойством и оказывает противомикробное действие [11]. ОРВИС Бронхо Тимьян можно применять для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе бронхита, трахеита, трахеобронхита, коклюша), у взрослых и детей с 1 года [5,11].

А теперь – самое время проверить свою семейную аптечку!

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1. Подтверждено СоГР № KZ.16.01.95.003.E.000369.05.19 от 04.05.2019 г.

2. Подтверждено СоГР № KZ.16.01.95.003.E.001033.12.18 от 14.12.2018 г.

3. Подтверждено СоГР № KZ.16.01.95.003.E.000368.05.19 от 04.05.2019 г.

4. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ОРВИС Иммуно, рег. номер: ЛП-004641.

5. В комплексной терапии.

6. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения ОРВИС Флю, рег. номер: ЛП-003945.

7. По активным компонентам.

8. Инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата ОРВИС Рино, рег. номера: ЛП-005189 (таблетки), ЛП-005358 (капли для приема внутрь).

9 Инструкция по медицинскому применению препарата АкваМастер, рег. номер: ЛСР-006001/10.

10 Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ОРВИС Бронхо Амброксол, рег. номер: ЛП-004198.

11 Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ОРВИС Бронхо Тимьян, рег. номер: ЛП-003996.

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