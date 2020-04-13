Коронавирус во Франции, последние новости на 13 апреля 2020: новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено

Согласно данным Worldometer, за последние сутки во Франции новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено.

На 13 апреля 2020 года во Франции обнаружили у 132 591 человека. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса также осталось неизменным и составляет 14 393. Выздоровевших и выписанных из больниц суммарно на сегодня равняется 27 469 человек.

Франция находится на четвертом месте по числу зараженных после США, Испании, Италии.

По данным NEWS.RU, президент страны готовится к телеобращению к горожанам, в котором может объявить о продлении карантина.

Однако по информации France Press, в стране могут объявить отмену запрещающих мер после праздничных дней 8–10 мая. Другие же местные СМИ со ссылкой на собственные источники передают, что режим строгого карантина во Франции снимут не раньше, чем в конце мая.