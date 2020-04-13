2020-04-13T12:02:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Армении, последние новости на 13 апреля 2020: зафиксировано 26 новых случаев, один человек умер

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Армении на 13 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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По данным минздрава, на лечении находятся 814 человек, было проведено 7,631 тысячи тестов.По данным минздрава, на лечении находятся 814 человек, было проведено 7,631 тысячи тестов.
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По состоянию на 13 апреля количество заболевших коронавирусом в Армении увеличилось на 26. Теперь общее количество больных составляет 1039 человек, за тысячу перевалило накануне. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 1 и составляет 14. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 14 и суммарно на сегодня равняется 211 человек.

Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. По данным минздрава, на лечении находятся 814 человек, было проведено 7,631 тысячи тестов.

Сегодня правительство Армении на внеочередном заседании одобрило проект решения о продлении режима ЧП, сообщает местное издание «Спутник». Согласно решению кабмина Армении, режим ЧП продлевается еще на 30 дней: с 17:00 14 апреля до 17:00 14 мая.

Школы и вузы на время ЧП закрыты и действуют в удаленном режиме, не работает общественный транспорт. Также расширен список разрешенных видов деятельности, к примеру, сельское хозяйство и промышленность.

Также 13 апреля стало известно, что число лабораторий в стране, проводящих тесты на коронавирус, увеличится до семи. Об этом заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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