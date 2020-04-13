2020-04-13T13:40:02+03:00
Дом. Семья

Достали из холодильника: в Московском зоопарке после спячки проснулись тушканчики

Их "разморозили", когда вес животных стал снижаться [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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При "разморозке" тушканчики всего за несколько часов приходят в себя.При "разморозке" тушканчики всего за несколько часов приходят в себя.
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В Московском зоопарке проснулись последние спящие животные - тушканчики. Уже бодрствуют еноты, медведи и сурки. Проснулись все-все животные. Это означает, что весна пришла окончательно.

- В отличие от многих других животных, на сон тушканчиков не повлияла аномально теплая зима. Наши тушканчики проводят спячку в искусственных условиях – специальных холодильниках, где они удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном, - рассказали в Московском зоопарке.

Спать тушканчиков уложили еще осенью. Полгода зоологи следили за их весом. Главное было - не прозевать, когда животные начнут худеть до летнего веса (когда запасы, накопленные для спячки, истощились).

В холодильниках температура тела тушканчика падает с 37 до примерно 4 градусов, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5-6. Удивительно, что при "разморозке" животные всего за несколько часов приходят в себя.

Тушканчики проводят спячку в искусственных условиях – специальных холодильниках.

Тушканчики проводят спячку в искусственных условиях – специальных холодильниках.

Сейчас, когда тушканчики проснулись, их пустили в вольеры. Каждому оставили вдоволь любимого корма.

- Правильное обеспечение зимней спячки крайне важно для тушканчиков, так как только после нее они начинают размножаться, – объяснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Столичный зоопарк в условиях изоляции закрыт для посетителей и это уже сказалось на животных - они скучают по гостям.

- Многие наши животные скучают по посетителям, фактически ловят каждый взгляд проходящих мимо сотрудников Зоопарка, к примеру, зоологов или охранников, - рассказала "КП" Светлана Акулова, гендиректор Московского зоопарка.

Больше всех без зрителей скучают обезьяны. Раньше они показательно прыгали в разные стороны, подходили максимально близко к гостям. Молодые гориллы любили общаться с посетителями, приглашая их к игре ударами по своей груди или по стеклу. Орангутаны тоже стали меньше времени проводить у стекла, уходя вглубь вольера или наверх.

В Московском зоопарке проснулись тушканчики.

КСТАТИ

Московский зоопарк на изоляции: посетителей нет, обезьянам не хватает внимания людей

Москвичей просят оставаться дома, а за окном весна. Просыпается природа, и животные в столичном зоопарке. Так и хочется подсмотреть, как там дурачатся панды, нежатся на солнце тигры и взбираются на деревья еноты, которые на днях вышли из спячки. «Комсомольская правда» узнала, как живет в условиях изоляции Московский зоопарк. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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