МВД России: Полиция не рассылает штрафы с СМС

С появлением коронавируса активизировались разного рода мошенники в интернете. Они пользуются тем, что граждане в самоизоляции на удаленке все больше времени проводят в сети. Преступники придумывают все новые и новые способы мошенничества с смс-рассылками.

МВД России сообщило о росте мошеннических рассылок. Это произошло после веерной рассылки СМС с требованием оплатить штраф по СМС "за нарушение режима самоизоляции". Все довольно банально: мошенники рассчитывают на то, что человек за день обязательно выйдет на улицу. А потому под вечер присылают ему на личный номер СМС-сообщение. В нем говорится о выявленном факте нарушения режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения по номеру телефона. Неизвестные обращаются абоненту по имени и предлагают оплатить сразу 4 тысячи рублей, чтобы потом не платить 5 тысяч. И многие решают сэкономить.

Рейд полиции в столичном парке.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Данные сообщения не соответствуют действительности, полиция никаких СМС со штрафами гражданам не рассылает, - заявили "Комсомолке" в пресс-центре МВД

Похожая рассылка происходила и от имени Федеральной службы исполнения наказаний. Следователи засекли номер мошенника в Красноярском крае. Сейчас его ищут.

Но сообщения могут иметь разное содержание. Оно может быть от банка: якобы ваша карта блокирована, а подробности получите по номеру. Стоит перезвонить, как "сотрудник" попросит сообщить секретный cvv, чтобы "разблокировать" вашу карту, после чего снимет все ваши средства. Могут прислать СМС, где попросят вернуть перечисленные вам по ошибке средства. Сумма может быть незначительной.

Кому-то преступники предлагают перечислить на карту лечащему врачу за лечение члена семьи в больнице или реанимации, а заскучавшим по коллегам на удаленке предлагают заплатить штраф за посещение порносайтов.

Схемы мошенничества меняются регулярно. Если какой то из способ перестает работать, аферисты придумывают свежий. Так было и будет всегда. Не стоит поддаваться панике и терять бдительность. Не спешите совершать необдуманные поступки.

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«Быстро, надежно, качественно». Обычно такие словечки используют в начале своих объявлений мошенники. Чтобы завлечь простого человека. Ограбить его. И оставить ни с чем. И пользуются они любой ситуацией. Даже режимом строгой самоизоляции, который нынче объявлен в Москве. Настолько строгой, что с завтрашнего дня (13 апреля) начнется оформление специальных пропусков, без которых нельзя будет ездить на личных авто и на любом общественном транспорте. Заработает система со среды (15 апреля) - и в столице, и в Подмосковь (подробности)