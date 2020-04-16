Как бесплатно перевести деньги друг другу?

- Система быстрых платежей (СБП) - это сервис Центробанка.

К ней уже подключились больше 50 банков. А к октябрю в систему войдут почти все крупные и средние банки. СБП позволяет мгновенно, круглосуточно, без выходных и праздников переводить деньги друг другу по номеру мобильного телефона на счета в разных банках. Такая практика есть во многих развитых странах мира. При этом совсем необязательно, чтобы к этим счетам были привязаны карты, главное - чтобы банки были подключены к Системе быстрых платежей.

Переводы абсолютно безопасны. За это отвечают Банк России,

Национальная система платежных карт (НСПК) и банки-участники. Их полный список можно посмотреть здесь - sbp.nspk.ru.

Доступ к системе происходит через мобильное приложение банка как со смартфона и планшета, так и с компьютера. Алгоритм следующий:

1. Нужно выбрать функцию перевода через СБП.

2. Указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода.

3. Проверить данные получателя, которые придут в ответном сообщении.

4. Подтвердить отправку средств.

5. Деньги будут на счете получателя через несколько секунд.

С 1 мая переводы между счетами во всех банках - участниках СБП до 100 тысяч рублей в месяц для граждан будут бесплатными. Как подсчитали в ЦБ, этой суммы достаточно для большинства таких операций. Это позволит переводить деньги родственникам в случае их самоизоляции и платить по кредитам в другом банке. Если сумма переводов в месяц выше, банки смогут назначить небольшую комиссию. Но она будет ограничена (не более 0,5% от суммы перевода, но максимум 1500 рублей). Напомним, сейчас большинство банков предоставляют этот сервис бесплатно.