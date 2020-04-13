2020-04-13T14:14:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве двухлетнюю девочку отправили в больницу, потому что ее маму госпитализировали с коронавирусом

Ждать выздоровления мамы малышка будет в окружении незнакомых людей
Наталия ЕРОШКИНА
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Дочка госпитализированной пациентки будет ждать возвращения мамы в окружении врачей.Дочка госпитализированной пациентки будет ждать возвращения мамы в окружении врачей.Фото: REUTERS
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В субботу 11 апреля на пульт скорой помощи поступил вызов из Алтуфьевского района столицы. Обратившаяся за помощью женщина сообщила, что ранее ей был поставлен диагноз Covid-19. Заболевание проходило в лёгкой форме и не требовало госпитализации, к тому же у женщины есть маленькая дочка, которую попросту не на кого оставить. Поэтому 44-летняя Надежда оставалась дома, соответствующее лечение ей было назначено. Но в субботу состояние больной резко ухудшилось, и женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Прибывшая по вызову бригада неотложки приняла решение о госпитализации женщины, в связи с ухудшением её состояния. Но что делать с 2-х летней дочкой, было непонятно. В таких ситуациях врачи обращаются за помощью к сотрудникам полиции.

Фото: REUTERS

- Оставлять ребёнка с матерью было нельзя, поэтому девочка была госпитализирована в детскую инфекционную больницу, там несовершеннолетняя будет наблюдаться пока мать проходит лечение, – сообщил kp.ru источник.

Мать определили в Городскую клиничеcкую больницу №67 имени Л.А. Ворохобова. Там женщина будет находиться до полного выздоровления. Всё это время её 2-летняя дочь проведёт в окружении врачей, которые будут следить за состоянием девочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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