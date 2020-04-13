2020-04-13T16:30:25+03:00
Общество

«МегаФон открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам»

Сотовый оператор «МегаФон» решил помочь россиянам нескучно провести недели домашней самоизоляции
Юрий ШАМИН
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Компания объявила об отмене тарификации трафика в наиболее востребованных и актуальных ресурсах — мессенджерах и электронной почте, образовательных сервисах и сайтах различных служб доставки.

Не секрет, что оказавшиеся лишенными привычного круга общения по вине коронавируса граждане восполняют этот дефицит с помощью многочисленных цифровых возможностей. Идя навстречу их пожеланиям, «МегаФон» делает бесплатным использование таких популярных мессенджеров, как WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, ТамТам, Snapchat и Skype. Теперь разговаривать и переписываться в них можно, не считая минут и мегабайтов.

Аналогично поступил ведущий российский сотовый оператор и с электронной почтой — отменяется тарификация трафика Gmail, Яндекс.Почты и Почты Mail.ru. Одновременно бесплатными стали и контакты с популярными службами доставки - Delivery Club, Яндекс.Еда и Сбермаркет. Конечно же, не забыта и забота о здоровье - «МегаФон» также обнулил расходы на посещение сайта медицинских консультаций «Доктор рядом» и покупки в интернет-магазинах Аптека.ру, Все аптеки, Здравсити.

Для тех, кто чувствует себя хорошо, но все же вынужден соблюдать режим самоизоляции, оператор связи подготовил приятный сюрприз — безлимитный доступ к сервисам МегаФон ТВ, МегаФон Книги и МегаФон Пресса. С их помощью многодневное сидение дома перестанет быть скучным. А образовательные ресурсы «Интерактивный Яндекс.Учебник», «Открытое образование», сервис изучения английского языка Skyeng, доступ к которым через сеть «МегаФона» также стал бесплатным, превращают самоизоляцию в отличный шанс подтянуть имеющиеся знания или овладеть новыми.

Подключить бесплатную опцию с безлимитным доступом к таким ресурсам до 31 мая можно в приложении МегаФона или на сайте. Там же есть полный список всех сервисов и услуг, доступ к которым не тарифицируется: https://moscow.megafon.ru/personal/ostavaytes_doma/ostavaytes_doma.html

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