2020-04-13T14:44:56+03:00
Экономика

Производство кожных антисептиков за месяц выросло в 6 раз

Этих средств защиты изготавливается в достаточном количестве, сообщили «КП» в Минпромторге
Владимир НИКОЛАЕВ
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Линия производства антисептического лосьона для рук на фабрике "Свобода". Фото: Сергей Севостьянов/ТАССЛиния производства антисептического лосьона для рук на фабрике "Свобода". Фото: Сергей Севостьянов/ТАСС
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«Производство кожных антисептиков выросло с 45 тысяч литров в сутки в начале марта почти до 300 тысяч, - сообщили «КП» в Минпромторге. - Запас антисептиков находится на достаточном уровне, но будет еще больше увеличен».

Речь идет о гелях и жидкостях, которыми можно обработать руки, чтобы убить вирусы на поверхности кожи.

«Кожные антисептики на основе изопропилового и этилового спирта стали беспрецедентно востребованы медицинскими организациями и потребителями продуктов, - отметил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов (его слова пресс-служба ведомства переслала в «КП»). - Понимая эту ситуацию, мы мобилизовали отечественную промышленность, российские производители уже в разы увеличили производственные мощности, что позволяет нам наращивать поставки. Так, на начало марта объем производимой продукции составлял порядка 45 тысяч литров в сутки. Уже сегодня мы нарастили этот объем в 6 раз».

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

К производству подключились и предприятия, которые раньше антисептиками не занимались. И если до пандемии обеззараживающие жидкости и гели производили примерно около десятка крупных компаний, то сейчас их насчитывается более 60, отметил Иванов. Среди них — 8 производителей парфюмерной и косметической продукции, на их долю приходится четверть всего производства антисептиков.

Производство кожных антисептиков выросло с 45 тысяч литров в сутки в начале марта почти до 300 тысяч. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Производство кожных антисептиков выросло с 45 тысяч литров в сутки в начале марта почти до 300 тысяч. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По словам Иванова, сейчас основная задача – сохранение ритмичности поставок, прежде всего, в медицинские учреждения.

«В медучреждениях уровень запасов достаточно уверенный, а в аптечных сетях мы смогли увеличить его на 1 млн штук за последнюю неделю», - отметил замминистра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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