Валентина Терешкова - о том, почему госдеп США «забыл» Гагарина: Американцы наивно полагают, что они везде - первые. А зря!

12 апреля государственный департамент США, поздравляя с Днём космонавтики американцев и мировую общественность, сообщил, что «59 лет назад был совершен первый полет человека в космос», но имени этого человека госдеп упоминать не стал.

Авторы поздравления «забыли», какая страна в этот день в 1961-м вывела на околоземную орбиту корабль «Воток» с космонавтом №1 на борту и как его звали?

Прокомментировать странное поведение госдепа я попросил первую в мире женщину-космонавта, Героя Советского Союза, генерал-майора, депутата Госдумы Валентину Терешкову.

- Ну, разве американцы скажут, что первым в космос полетел наш Юрий Гагарин? - сказала Валентина Владимировна. - Хотя об этом знает весь мир, об этом известно каждому ребёнку. Американцы наивно полагают, что они всегда и везде - первые. А зря!

Юрий Гагарин. Первый в космосе.9 марта исполнилось бы 85 лет первому человеку в космосе - Юрию Гагарину. Но много ли вы знаете об этом герое, изменившем историю человечества? Итак, кто такой Юрий Гагарин? В курсе ли вы, что он родился в семье крестьян? А знаете, что его хотели отчислить из авиационного училища? Из-за маленького роста... Знаете, что тот же маленький рост (всего 165 см) позволил ему войти в отряд первых космонавтов? Что Гагарин не конкурировал, а дружил с Титовым? Что первым Гагарин стал благодаря своей честности? А помните ли из школьной программы, почему Юрий Алексеевич Гагарин произнёс своё знаменитое Поехали ? А что увидел Гагарин в космосе? Как приземлялся? И как переживал испытание славой после полёта? А как Гагарин умер? Биография Юрия Гагарина - точнее самое важное и интересное из неё - это вы найдёте в нашем комиксе правды . А кто для вас Юрий Гагарин? И что в его биографии для вас самое удивительное? Ждём комментариев под этим видео!

КСТАТИ

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