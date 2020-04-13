Полиция будет штрафовать водителей на месте
Госавтоинспекция МВД России начала на месте выносить решения по нарушениям правил дорожного движения. Без посещений подразделений ГИБДД в условиях распространения коронавируса.
- Рассмотрение дел об административных правонарушениях и вынесение решений по ним производится преимущественно на месте его совершения. Таким образом минимизируется направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции. В ситуациях, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию сотрудника, назначается конкретная дата и время явки в подразделение Госавтоинспекции", - заявил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.
Представитель ГИББД обратился к водителям с просьбой воздержаться от поездок на автомобиле, а если машина была остановлена инспектором, не выходить из салона, соблюдать дистанцию и выполнять требования сотрудников.
Также по стране прекращена деятельность автошкол, в связи с чем и был приостановлен прием экзаменов. Напомним, что сроки действия всех документов с истекшим сроком действия продлены на три месяца.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Штрафы для водителей за нарушение ПДД могут сократить
Петр Шкуматов предложил полностью поменять подход к наказанию участников дорожного движения (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»