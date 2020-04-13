Полиция будет штрафовать водителей на месте

Госавтоинспекция МВД России начала на месте выносить решения по нарушениям правил дорожного движения. Без посещений подразделений ГИБДД в условиях распространения коронавируса.

- Рассмотрение дел об административных правонарушениях и вынесение решений по ним производится преимущественно на месте его совершения. Таким образом минимизируется направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции. В ситуациях, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию сотрудника, назначается конкретная дата и время явки в подразделение Госавтоинспекции", - заявил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

Представитель ГИББД обратился к водителям с просьбой воздержаться от поездок на автомобиле, а если машина была остановлена инспектором, не выходить из салона, соблюдать дистанцию и выполнять требования сотрудников.

Также по стране прекращена деятельность автошкол, в связи с чем и был приостановлен прием экзаменов. Напомним, что сроки действия всех документов с истекшим сроком действия продлены на три месяца.

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