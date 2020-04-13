Коронавирус в Португалии, последние новости на 13 апреля 2020: в критическом состоянии 228 человек

По данным на 13 апреля 2020 года ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Португалии остается неизменной. COVID-19 обнаружен уу 16585 человек, новых случаев за сутки не выявлено.

Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня не изменилось и составляет 504. Выздоровевших и выписанных из больниц суммарно на сегодня равняется 277 человек. Также, по информации минздрава Португалии, 228 человек находятся в критическом состоянии. Среди инфицированных – 231 врач, 339 медсестер и еще 762 медработника. Наиболее сложная ситуация в северном регионе – 9,2 тысячи заразившихся с начала эпидемии и 258 умерли.

Накануне, 9 апреля, в Португалии на период Святой недели с 9 по 13 апреля, были закрыты аэропорты. Исключением стали рейсы, связанные с транспортными перевозками и репатриацией граждан.

Также парламент Португалии одобрил продление режима чрезвычайного положения до 17 апреля в качестве меры для борьбы с распространением нового коронавируса. Выходить из дома можно только за продуктами, лекарствами, выгулять собаку.