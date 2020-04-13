2020-04-13T14:56:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Португалии, последние новости на 13 апреля 2020: в критическом состоянии 228 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Португалии на 13 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Наиболее сложная ситуация в северном регионе – 9,2 тысячи заразившихся с начала эпидемии и 258 умерли.Наиболее сложная ситуация в северном регионе – 9,2 тысячи заразившихся с начала эпидемии и 258 умерли.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным на 13 апреля 2020 года ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Португалии остается неизменной. COVID-19 обнаружен уу 16585 человек, новых случаев за сутки не выявлено.

Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня не изменилось и составляет 504. Выздоровевших и выписанных из больниц суммарно на сегодня равняется 277 человек. Также, по информации минздрава Португалии, 228 человек находятся в критическом состоянии. Среди инфицированных – 231 врач, 339 медсестер и еще 762 медработника. Наиболее сложная ситуация в северном регионе – 9,2 тысячи заразившихся с начала эпидемии и 258 умерли.

Накануне, 9 апреля, в Португалии на период Святой недели с 9 по 13 апреля, были закрыты аэропорты. Исключением стали рейсы, связанные с транспортными перевозками и репатриацией граждан.

Также парламент Португалии одобрил продление режима чрезвычайного положения до 17 апреля в качестве меры для борьбы с распространением нового коронавируса. Выходить из дома можно только за продуктами, лекарствами, выгулять собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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