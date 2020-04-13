Президент Казахстана заявил о необходимости радикальной реформы здравоохранения, образования и науки

Выступая на заседании Государственного комитета по чрезвычайному положению, глава страны также сказал: «Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших граждан за понимание, терпение и стойкость».

Стоит отметить, что власти Казахстана предприняли своевременные меры по предупреждению пандемии COVID-19 и приняли достаточно эффективную антикризисную программу. Казахстанцам, которых эпидемия лишила работы, назначены ежемесячные социальные выплаты 7,5 тыс. в рублевом эквиваленте. Проводится индексация пенсий и государственных пособий, которые вырастут на 10% по отношению к уровню прошлого года. В рамках программы «Дорожная карта занятости» будет создано 242 тыс. новых рабочих мест, причем, желающим приступить к работе в другом регионе выплатят «подъемные». Люди смогут работать на строительстве и реконструкции 7 тысяч объектов по всей стране.

Фото: пресс—служба президента РК

Малый и средний бизнес, в котором работает около 3 млн граждан Казахстана, получил отсрочку по уплате налогов и арендных платежей. Банки по предложению президента объявили для своих клиентов «кредитные каникулы» и, более того, готовы выдавать тем же индивидуальным предпринимателям и другим представителям малого и среднего бизнеса кредиты всего под минимальные 8% годовых.

Кроме того, для тех, кто потерял работу, власти предлагают еще одну действенную социальную программу – набор на специальные 3-месячные военные сборы, где рекрутам будет выплачиваться их прежняя средняя зарплата. Во время этих спецсборов добровольцы будут патрулировать территории, проводить дезинфекции, участвовать в противопаводковых мероприятиях в районах разливов рек. Например, в Жамбылской области эта инициатива оказалась очень востребованной. На одно место в территориальные войска претендовали около десяти человек.

Фото: пресс—служба президента РК

Большую заботу проявляют по отношению к медикам, которые в период эпидемии стали передовым отрядом в сражении за свою страну («Минздрав обязан свести человеческие потери к минимуму», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев).

И это далеко не полный перечень мер, предпринимаемых сегодня властями Республики Казахстан.

Точечное производство

«Жесткие карантинные меры дали свой результат. Ежедневный прирост заболеваемости в столице и Алматы стабилизировался. В то же время ситуация с социальным благополучием казахстанцев, экономической ситуацией в целом продолжает оставаться непростой», - заявил на заседании Государственного комитета по чрезвычайному положению президент страны. Поэтому Токаев продлил действие указа о чрезвычайном положении по крайней мере до конца апреля.

Фото: пресс—служба президента РК

Однако при этом глава государства отметил, что на месте стоять нельзя: «Жизнь нужно оживлять. Но перед нами двуединая задача – соблюсти карантин во имя здоровья наших граждан, а также точечно и адресно выводить предприятия на режим работы».

Паралич экономической жизни недопустим, поэтому правительству Казахстана в тесной координации с акимами поручено готовить списки предприятий, способных обеспечить жесткий санитарно-эпидемиологический режим и социальное дистанцирование на рабочих местах, а антикризисным штабам - регламентировать режим работы предприятий, порядок доставки работников на рабочие места и другие организационно-технические вопросы. Только при соблюдении всех этих условий Государственная комиссия будет выдавать разрешения на возобновление деятельности предприятий.

Фото: пресс—служба президента РК

«В этих условиях ответственность руководителей регионов и городов центрального подчинения возрастает многократно. Поскольку надо прямо сказать: мы рискуем. Но другого выхода нет», - сказал Токаев. Он также отметил, что на юге страны уже начались весенние полевые работы, и снабжение фермерских хозяйств качественными горюче-смазочными материалами становится задачей государственной важности. А в этой сфере далеко не все безупречно.

Одновременно заседание Комитета по чрезвычайному положению многим запомнится надолго, оно стало «разбором полетов» для представителей исполнительной власти регионов и разных ведомств. Глава Казахстана указал на недостаточно четкую обратную связь властных структур и гражданами, а также между регионами и центром.

В частности, из-за управленческих просчётов у людей возникли технические проблемы с получением ежемесячной выплаты в 42500 тенге.

Фото: пресс—служба президента РК

«За выплатой соцпособия уже обратились 1 миллион 700 тыс. человек. Большинство из них заявки подавали в электронном виде. И вот тут стало понятно – разъяснительную работу провели некачественно. Это повлекло за собой разночтение, недопонимание среди граждан, неразбериху на местах. Подвергая себя риску, людям приходилось стоять в очередях в банках для открытия счета или оплаты единого социального платежа. Оперативные решения ведомства начали принимать «на ходу» после моего персонального вмешательства», - сказал Касым-Жомарт Токаев. Он потребовал без промедления разработать «пошаговый» механизм, позволяющий гражданам, не выходя из дома, получать государственную помощь, подробно и доступно разъяснять его работу в СМИ, а также в трехдневный срок решить вопрос дистанционного получения платежных карт.

Обсудил президент и проблемы, которые возникли у медиков с получением федеральных надбавок. «Первые выплаты начались. Вместе с выплатами сразу же начались вопросы и жалобы, в том числе и в мой адрес, касательно начисленных сумм, получателей и так далее. Госкомиссия должна обеспечить жесткий контроль и прозрачность доведения данных средств до получателей в кратчайшие сроки. Мы помогли тем медработникам, которые непосредственно взаимодействуют с больными коронавирусом. Их около 30 тысяч. В то же время местные власти не должны самоустраняться от решения вопросов других категорий медработников», - заявил Токаев.

IT-сферу ждут перемены

Президент Казахстана обратил особое внимание на коммуникацию властных органов и обратную связь между властными структурами и гражданами. «В целом, кризисная ситуация, а также наш оперативный ответ на нее выявили необходимость усовершенствования деятельности ведомств, а также усиления координации между центром и регионами», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Но больше всего замечаний у президента Казахстана возникло к разрекламированной программе «Цифровой Казахстан». В условиях самоизоляции качество интернет-услуги приобретает особое значение. А вот с этим возникли проблемы.

«С переходом граждан в карантинный режим и внедрением дистанционного обучения в школах и университетах интернет-система не выдержала испытания на прочность, так называемого стресс-теста. Выявились серьезные системные недостатки. Министерство образования вынуждено перейти на уроки по телевидению, разрекламированная система E-Learning, как шутят остряки, «крякнулась». В E-gov также наблюдались перебои. В поствирусный период нам следует извлечь уроки из этих ситуаций, подготовить анализ просчетов, злоупотреблений. Но главное – подготовить план вывода IT-сферы на качественно новый уровень, чтобы в реальности иметь цифровое государство, - заявил президент Казахстана. - Нам предстоит осуществить радикальную реформу здравоохранения, образования и науки. Кризис, как я уже говорил, тем и хорош, что обнажает все недостатки, несет в себе огромные возможности. Мы должны воспользоваться ими». То есть государственная программа «Цифровой Казахстан» будет радикально пересмотрена.

Таким образом наши соседи не только борются с пандемией Covid-19, но одновременно думают о будущем, о поствирусном периоде. Извлекают уроки из проблемных ситуаций, анализируют просчеты, а главное – закладывают программу дальнейшего развития.