«Единая Россия»: школьников из нуждающихся семей обеспечат техникой для дистанционного обучения и питанием

Партия «Единая Россия» поможет Минпросвещения РФ обеспечить детей из нуждающихся семей техническими средствами для доступа к электронным системам образования в условиях пандемии, проследить за соблюдением трудовых прав учителей, а также обеспечить детей-льготников питанием на дому. Об этих и других решениях 13 апреля руководство партии сообщило главе федерального Министерства просвещения Сергею Кравцову.

Прежде чем выступить с обращением к министру партийные активисты провели большую работу. «Единая Россия» совместно с Правительством России и Агентством стратегических инициатив разработали программу поддержки школьников, оказавшихся на дистанционном обучении, «Помоги учиться дома». Она поможет обеспечить компьютерами или другими гаджетами детей из нуждающихся семей, чтобы они могли учиться онлайн в условиях пандемии.

Главная цель проекта – в максимально сжатые сроки обеспечить каждому ученику в стране доступ к дистанционному образованию.

«Дети и родители не должны становиться заложниками ситуации, которую вызвал коронавирус, - пояснил руководитель Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, - «Наш долг перед школьниками, их родителями – сделать все, чтобы этот период прошел с наименьшими потерями для образовательной программы».

Андрей Турчак отметил, что некоторые регионы уже помогают школьникам из нуждающихся семей, столкнувшихся с трудностями при переходе на дистанционное обучение. Такие примеры есть в Самарской и Еврейской автономной областях.

Минпросвещения совместно с «Единой Россией» также запустили совместный проект «Волонтеры просвещения» для обучения учителей навыкам работы с компьютером в период дистанционного обучения. Студенты старших курсов педагогических вузов будут помогать педагогам в организации дистанционной работы. Кроме того, «Единая Россия» возьмет на контроль вопросы выплаты зарплаты учителям, которую они должны получать своевременно и в полном объеме, несмотря на работу в удаленном режиме.

О случаях обнаружения фактов занижения или задержки зарплаты учителям в условиях пандемии коронавируса глава Минпросвещения Сергей Кравцов попросил партийных активных ему обязательно сообщать.

Также региональные отделения «Единой России» будут контролировать обеспечение продуктовыми наборами школьников из нуждающихся семей в период дистанционного обучения. Андрей Турчак напомнил, что партия рекомендовала регионам продолжить поставку школьного питания в виде продуктовых наборов, так как многие дети остались без горячего питания, которое они получали в школах. Сегодня эта работа уже налажена в 52 регионах. Руководство партии призвало волонтерские центры «Единой России» оказывать помощь школам в доставке продуктовых наборов учащимся.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Всероссийскую проверочную работу перенесут на осень?

Координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Алена Аршинова во время онлайн совещания обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой поддержать предложение регионов и перенести Всероссийскую проверочную работу (ВПР) на осень.

«Регионы не могут завершить учебный год, не проведя Всероссийскую проверочную работу. Между тем, ее объективно невозможно провести. Предложение наших коллег – перенести ее на осень», - сообщила Алена Аршинова.

В свою очередь Сергей Кравцов отметил, что этот вопрос уже обсуждается.

«Думаю, что совместно с Рособрнадзором мы такое решение примем», - резюмировал министр.