Эксперт: Массовый спрос на антисептики — на руку спекулянтам, а кроме того, может привести к их дефициту в больницах

Минпромторг сообщил о многократном увеличении выпуска кожных антисептиков. Устройства, распыляющие на руки небольшие дозы этого вещества, либо выливающие какое-то количество геля или жидкости, можно увидеть в больницах и поликлиниках, в некоторых магазинах и других общественных местах. Однако пользоваться ими нужно крайне осторожно. Например, сотрудница «КП» после посещения одной из клиник, прыснула себе на руки дозу обеззараживающего геля из санитайзера (так называются эти устройства). Через несколько часов она с ужасом обнаружила на ладонях ожоги — кожа потрескалась и зудела, а восстановилась только через несколько дней.

- Такие повреждения — совсем не редкость, поэтому я бы не советовал увлекаться использованием антисептиков — сказал «КП» президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов. - Те из них, которые предназначены для борьбы с коронавирусом, должны иметь содержание спирта не менее 60%. Регулярно и постоянно пользоваться ими нельзя — это сушит кожу, приводит к трещинам, уничтожает защитную микрофлору на ее поверхности, и она становится более уязвимой для других микроорганизмов, которые могут оказаться вредными для человека. Поэтому после активного использования антисептика нужно проводить регенерирующие мероприятия — обрабатывать кожу восстанавливающими кремами.

По мнению эксперта, обычному населению такие агрессивные антисептики не нужны. Но они обязаны в достаточном количестве находиться в медучреждениях — там, где люди постоянно контактируют с вирусом и где высок риск получить заражение. Но и медики при этом не должны забывать о необходимости восстанавливать кожу.

- Я против безудержного рекламирования таких средств, поскольку это может вызвать ненужный ажиотаж вокруг этих средств защиты, - продолжает Котов. - Все начнут их скупать — и для себя, и для перепродажи. Во-первых, это создаст почву для недобросовестных производителей — под видом антисептиков могут продавать разные в лучшем случае непроверенные, а то и вредные средства. А во-вторых, в результате возможной массовой скупки антисептиков их не хватит тем, кому они действительно нужны — работникам инфекционных отделений. Может повториться сценарий, приведший к нехватке медицинских масок, респираторов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ранее Минпромторг сообщил о более чем 6-кратном росте производства кожных антисептиков — с 45 тыс литров в сутки до 300 тыс литров. Если постоянно поддерживать такой уровень, то этого достаточно для того, чтобы удовлетворить нужды медицинских учреждений, уточнили в ведомстве для «КП».

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Производство кожных антисептиков за месяц выросло в 6 раз

«Производство кожных антисептиков выросло с 45 тысяч литров в сутки в начале марта почти до 300 тысяч, - сообщили «КП» в Минпромторге. - Запас антисептиков находится на достаточном уровне, но будет еще больше увеличен».

Речь идет о гелях и жидкостях, которыми можно обработать руки, чтобы убить вирусы на поверхности кожи. (подробности)