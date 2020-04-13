"Я не настолько стара, чтобы спать с дедом": Лолита снова выбрала молодого любовника

О том, что после расставания с пятым мужем Лолита устроила личную жизнь, она сама рассказала несколько месяцев назад. Поклонники начали подмечать в видеороликах похорошевшей звезды в Инстаграме то мужские тапки, то вторую зубную щетку в стаканчике, и Милявская не стала отнекиваться. Сказала, как всегда, честно: "Да, у меня новый мужчина. Но не надо выдавать меня замуж, дайте еще насладиться свободой (кстати, официально Лола пока не разведена - из-за коронавируса судебное заседание отложено на неопределенный срок. - Ред.)!".

13 апреля "женщина без комплексов" стала гостьей очередного "утренника" Ольги Бузовой - дневного прямого эфира, который поющая ведущая регулярно проводит в Инстаграме. Конечно, речь не могла не зайти о новых отношениях Милявской.

- Я одна уже 20 дней, мой мужчина завис на карантине в другой стране, - поделилась Лолита с Бузовой и многотысячной аудиторией зрителей. - Он нормальный чувак, состоялся во всех отношениях. Мне 56, ему 48, немного моложе. Но дед мне не нужен. Я еще не настолько стара, чтобы спать с дедом!

Имя своего нового возлюбленного певица скрывает, лишь намекает: он - полная противоположность ее мужу №5, тренеру по сквошу Дмитрию Иванову (его разница с Лолитой - 11 лет).

- Он человек непубличный и категорический противник того, что называется "шоу-бизнес“. У него серьезная должность, - рассказывала ранее Лолита.

На День всех влюбленных 14 февраля Милявская получила от кавалера кольцо с бриллиантом. А теперь влюбленная певица приготовила ответный подарок: сделала пластическую операцию на веках - "подрезала глаза", чтобы выглядеть еще лучше.

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