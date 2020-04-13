«Комсомолку», продукты питания и лекарства развозят пенсионерам актриса Марина Орлова с женихом и московские байкеры

- Когда начался этот карантин, мы с моим женихом Герой решили вдвоем заняться полезным для людей делом - волонтерством, - рассказала "КП" Марина Орлова. - Мы за свои деньги покупаем продукты и развозим бабушкам и дедушкам по домам. А еще появилась идея. Пенсионеры ведь любят читать газету. Не все умеют пользоваться интернетом. И мы заехали в редакцию «Комсомолки», взяли свежую прессу и развезли бабушкам и дедушкам. Они невероятно рады. Старики привыкли к бумажным газетам, а не интернет-изданиям.

И очень благодарят, когда помимо продуктов и лекарств мы приносим им и газетку почитать.

Люди сейчас не очень доверчивы и сперва пугаются, ждут подвоха. Конечно, когда видят меня и узнают по фильмам, очень радуются, вспоминают наиболее полюбившиеся роли,

«Родные люди», «Всегда говори всегда», «Охламон» и т.д. А бывает, говорят, что очень похожа на актрису Марину Орлову, но она старше и полнее, а я, мол, моложе и советуют побольше кушать (смеется). Иногда думают, что это розыгрыш. Всегда спрашивают сколько они нам должны. Когда говорим, что все бесплатно, люди прям в смятении, не понимают, как такое возможно!

Мы покупаем продукты всегда за свои деньги и как выяснилось, запросы у стариков совсем не большие. Один продуктовый пакет выходит в среднем на 1000-2000 рублей. Лекарства, всегда по разному. Мы звоним и спрашиваем список продуктов. Обычно это хлеб, геркулес или рис, сыр, молоко, какие-то фрукты и овощи. Один дедушка очень стеснялся попросить ещё морковку.

Столько развелось в инстаграме глупых флэшмобов, люди повторяют друг за другом какую-то чушь, мы же предлагаем просто, когда идёте в магазин и видите в очереди бабушку, оплатите ей продукты! Попросите номер телефона и заносите хоть раз в недельку какую-то еду.

Мы со стариками не контактируем близко. Всегда протираем пакеты спиртом. Оставляем продукты у двери и нажимаем кнопку звонка. Разговаривать можем только на безопасном расстоянии 2 метра. Конечно, есть много одиноких стариков, которым не хватает внимания, и поэтому хотелось бы зайти, попить с ними чаю, поговорить. Но этого делать сейчас нельзя, и мы можем сами того не зная подвергнуть их опасности.

«Комсомолку» и продукты развозят пенсионерам актриса Марина Орлова и ее волонтерыФото: Личный архив

- Мы вот недавно были у одного дедули, у него постельный режим. Он до двери с большим трудом дошёл. Страшно представить, как же он живет, как готовит себе кушать, - добавляет жених Орловой Гера. - Он ветеран труда, главный инженер-энергетик, ему уже за 80, зовут Виктора Дмитриевич Карнилов. Отреагировал достаточно положительно, сопроводив нас словами: «Побольше бы таких людей, как вы» . Были так же у жительницы района Тропарево-Никулина - Тамары Шерифовна Ахмедовой, с ней получилось чуть-чуть пообщаться и услышать отзывы о том, как на ней сказывается карантинное время. Она сказала: «Спасибо вам большое, дай бог больше таких честных и благородных людей как вы. Сейчас трудное время, в связи с правилами самоизоляции. Очень хочется выйти хотя бы на прогулку и подышать свежим воздухом а за продуктами теперь выходить стало очень опасно, потому что это место скопления народа, поэтому сидим дома» Ходили к 90-летней пенсионерке, она заслуженный фармацевт России Тамара Ивановна.

- Сейчас ситуация с волонтерством стала меняться. У нас теперь своё так сказать волонтерское движение! – рассказывает Марина Орлова. - Мы клеим объявления по подъездам и публикуем в инстаграме объявления. Люди, у которых есть престарелые родственники и по какой-то причине они не могут их навестить, малоимущие или, к примеру, те, кто тоже находится в зоне риска, пишут нам в Инстаграм, и мы приезжаем. Очень много одиноких стариков в Москве. Страшно представить, сколько их в России! Они не умеют пользоваться интернетом. Да у многих его просто нет. Даже домашний телефон бывает отключён за неуплату, так как платить им не чем! Они не знают, как вызвать волонтеров от города Москва. Поэтому мы просим напечатать эту информацию в «Комсомольской Правде».

Я была приятно удивлена, когда нам стали писать люди желающие помочь и тоже развозить продукты! Мы дали им несколько адресов, куда не успевали доехать. В Москве ввели новое правило, ходить теперь можно не дальше 100 метров от дома, что значительно усложнило доставку продуктов. Обычно мы берём каршеринг, но теперь и эта возможность передвижения невозможна. Мне написали в Инстаграм московские байкеры, готовые доставлять продукты одиноким бабушкам быстро, даже ценою штрафов. Рада, что наше движение помощи пенсионерам в период карантина развивается быстрее, чем я ожидала!

В инстаграме уже видела видео наших последователей, которые снимают на телефон, как развозят продукты и благодарят за идею! Я призываю к ответственности молодое поколение Российской Федерации. Подумайте о старших! У каждого из нас есть в подъезде старушки. Да, сейчас не то время, когда все соседи друг друга знают. Выясните, кто живет по близости! Когда идёте в магазин, захватите пачку геркулеса, хлеб, молоко, каких-то овощей! Это все недорого стоит! У стариков, такие малые запросы, поверьте мне. И просто поставьте у двери и нажмите на кнопку звонка! И все!

Общаться и контактировать не нужно, да и нельзя. Возможно, вы спасёте чью-то жизнь этим легким поступком!

Призываю людей снимать на камеру телефона, как вы приносите продукты пенсионерам, поскольку в наше время, наглядный пример лучше тысячи слов! Так значительно скорее среагирует народ, и начнут делать то же самое!