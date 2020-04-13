2020-04-13T17:12:10+03:00
Общество

Дистанционные способы оплаты жилищно-коммунальных услуг

Как быстро и безопасно можно оплачивать жилищно-коммунальные услуги в условиях самоизоляции? Как оплатить коммуналку без комиссии? Какие меры по поддержке населения вводятся в ЖКХ?
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Заместитель министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главный государственный жилищный инспектор Российской Федерации Максим ЕгоровЗаместитель министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главный государственный жилищный инспектор Российской Федерации Максим Егоров
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На эти вопросы отвечает заместитель министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главный государственный жилищный инспектор Российской Федерации Максим Егоров.

- Максим Борисович, сейчас многие жители нашей страны находятся на самоизоляции. Как в таких условиях оплачивать жилищно-коммунальные услуги, не подвергая себя риску?

- В сложившихся условиях действительно очень важно обезопасить граждан. Поэтому Минстрой призывает оплачивать ЖКУ онлайн. Для этого сегодня существует множество удобных и надежных сервисов – ГИС ЖКХ, сайт «Госуслуги», онлайн сервисы банков, специализированные региональные Интернет-порталы, как, например, mos.ru в Москве. Многие ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовые центры также создают на своих официальных сайтах личные кабинеты, через которые можно произвести оплату. Поэтому нет никакой необходимости посещать офисы банков для оплаты жилищно-коммунальных услуг, тем более оплата онлайн не только проще, но и выгоднее.

- Где жители могут узнавать о существующих в ЖКХ сервисах? Ведется ли какая-то разъяснительная работа?

- В сложившихся условиях очень важно своевременно и в доступной форме информировать граждан обо всем, что происходит в ЖКХ, какие меры поддержки принимаются, какие существуют службы поддержки, сервисы и каналы связи с организациями ЖКХ. Для этих целей Минстрой России совместно с ОНФ разработал специальную памятку для жителей многоквартирных домов. А для старшего поколения мы организовали работу волонтеров, которые помогают оплачивать счета. А при наличии компьютеров и смартфонов обучают тому, как пользоваться онлайн сервисами, помогают настраивать автоплатежи.

Информация по всем актуальным вопросам размещается на сайте Минстроя. Мы запустили новый раздел, где будут публиковаться самые актуальнее новости, в том числе от субъектов, организаций жилищно-коммунального комплекса, партнеров ведомства. Кроме того, по-прежнему вы можете по всем волнующим вас вопросам жилищно-коммунального хозяйства обращаться в ваши управляющие организации, ТСЖ и ЖСК, а также на телефоны горячих линий, которые вы можете найти на официальных сайтах региональных отделений органов государственного жилищного надзора.

- Можно ли оплатить ЖКУ без комиссии?

- Да, такая возможность доступна на портале Государственной информационной системы (ГИС ЖКХ, dom.gosuslugi.ru). Для этого необходимо зарегистрироваться на портале или войти в личный кабинет через сайт «Госуслуги». Затем на главной странице в электронных сервисах выбрать «Оплатить ЖКУ». Портал удобный, а главное - позволяет оплачивать ЖКХ без комиссии. Также в ГИС ЖКХ содержится вся информация о поставщиках жилищно-коммунальных услуг и об организации, управляющей многоквартирным домом. Через сайт можно проверять правильность начислений за услуги ЖКХ, передавать показания приборов учета, направлять жалобы и обращения и даже общаться с соседями по дому.

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